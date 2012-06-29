《香港报摘》--其他报纸重要消息6月29日

* 明报:

--消息指,香港个人人民币兑换上限将会有新安排,其中一个方案是银行可自行选定在岸人民币汇价(CNY)或离岸人民币汇价(CNH)其中一个市场,为零售客户提供兑换,惟前者仍有每日2万元人民币的限制,亦不开放予非本地居民.

--新一届政府登场在即,九龙仓(0004.HK)主席吴光正发表文章,认为新政府应该投放资源于金融业、扩张交通基建及推广贸易等,不应为储备而储备.他更期望新政府针对通胀、楼价飙升等问题,推出更多利民纾困的工作.

* 星岛日报:

--现代美容(0919.HK)主席曾裕表示,今年纯利减少是由于新加坡及马来西亚的业务,所产生的2.5亿港元的特殊支出所致.她认为,4月时发盈喜是根据会计师建议决定,因为香港及内地业务表现不俗,发盈喜是正常做法,并不涉及诚信问题,更否认欺骗小股东.(B02)

--今天(29日)有多达七只新股公开招股,连同周四(28日)开始招股的三只新股,合共仅筹资最多120亿港元,当中巨企内蒙伊泰已占七成集资额.消息指,人保集团及三一重工将继续推迟其H股上市计划.

* 苹果日报:

--南戈壁(1878.HK)自公布有意售盘予中铝(2600.HK)(601600.SS)后,市场担心蒙古新政府上场后会否收紧外资持有战略资产的控制权.蒙古最大焦煤矿商Mongolian Mining(0975.HK)认为,蒙古政府不会拒外资于千里之外,管制外资持股比例长远利多于弊.

--中国水务(0855.HK)主席段传良表示,预计今年旗下有多个城市的水价可以上调20%.

* 东方日报:

--中国粮油(0606.HK)发盈警,表示与去年6月底止六个月比较,预期集团中期综合净利润可能会显着减少.

--中国建材(3323.HK)与金刚集团、上海圳通订立增资协议,旨在向北方水泥进行增资,涉28.125亿元人民币,使持股量由55%增至70%.

--内地媒体引述索罗斯基金发言人Michael Vachon,否认撤离香港或策略发生重大变化的传闻,但对于SFM HK未来会否继续在香港市场投资,或者是否缩减规模,则表示不便作出任何评论.

* 文汇报:

--六福集团(0590.HK)董事兼副总经理王巧阳表示,今年会致力拓展内地市场.集团截至3月底于全球共经营862间零售店,期望今年数目可增加至1,000间,其中于内地会开店约130间,以加盟店为主.

--瑞银财富管理投资总监研究部香港主管何伟华表示,基于本港住宅供应正在增加、内地人士来港买楼减少以及面对新特区政府班子上任后的政策风险等因素,预计今年下半年本港楼价将下跌5%左右.

* 大公报:

--创维数码(0751.HK)目标今年彩电产品销售量达1,000万台,按年增幅8%.行政总裁杨东文表示,配合节能家电补贴细节陆续出台及推出新产品,预期有助拉动集团的销售.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]