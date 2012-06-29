〔港报财经评论〕中资股盈利趋悲观--信报6月29日

中资股盈利趋悲观 /习广思

如果放在台面上的条件,是大家都已展示的筹码,只怕这场峰会亳无期望之余,亦难有突破,而市场反应是最直接反应,欧洲股市、汇市开市急挫,西班牙债息再叩7厘门槛.港股适逢期指结算日,恒指早段走势牛皮,尾市见A股回落及欧洲疲弱而急挫,下跌151点,收报19,025点,大市成交额419亿港元,沽空比率10.52%.恒指虽然企在19,000点楼上,守住20天线,但主要依靠几只大蓝筹撑住,大市疲态再现,国企指数转弱随时再试今年低位.今日将是月结、半年结的交易日,基金会否粉饰橱窗,抑或涂粉的意欲都没有?

持续低息人债买得过中国的礼物,对广大小投资者来说,焦点自不然零售人债.财政部发债今年会发售,两年期,息率2.38厘,规模55亿元人民币,中国官员直指这是”送大礼”.事实上,只要比较机构投资者部分的息率定价,三年期债券息率只有1.85厘,是有明益小投资者之意.然而,即使最乐观地预期人民币升值3%,年回报大约5%,正反映阿爷送礼特意提高人债息率,毕竟送礼出手低,小投资者反应冷淡,难免有点失面子罢.尽管早前提及,人债吸引力大不如前,一是人民币升值预期下降,二是银行提供的人币存款利息提高,三是经银行汇款回中国内地做定息更为方便.不过,眼下低风险低回报已成为主流,何况2015年前可望的将来,香港仍会保持低息,两年期人债买得过.

国企指数走势持续疲弱,近日更无力攀上10天线,失守9,300点水平的话,将再进一步寻底.其次,近日股价见52周新低的股份数目不断增加,煤炭等资源股外,还有机械设备股如潍柴(2338.HK)、龙工(3339.HK)、东方电气(1072.HK),还有问题股如雨润(1068.HK)、味千(0538.HK),以及仍未跌完的体育零售股如安踏(2020.HK)、中国动向(3818.HK)等.各类股份当中,股价的低迷意味着什么?前两者反映宏观需求疲弱,即使是4-5月重推”铁公基”项目后,生产链上的需求叫市场恢复信心.至于问题公司跌完再跌,很大程度反映投资者对中资股的重新审视,过去几年大卖的增长故事,甚至有效的销售模式,均面临住一个转捩点.不过,投资者先沽为上,更大程度预示了投资者对中资股盈利前景的悲观.(B02)

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欧罗或呈倒转锤头利好形态 /苏子

在昨晚欧盟峰会召开前夕,欧罗兑美元的走势异常反覆.欧罗兑美元在昨天亚洲市曾明显造好,并且更曾突破前天的1.2510高位,触发不少即市止蚀买盘入市.可惜破位后仅高见1.2524便乏力再升,未能顺势挑战20天SMA关键阻力.结果昨天欧洲入市后欧罗兑美元已被看淡的投资者轻易推低逾百点子至1.2440的重要即市支持位以下,并触发此支持位以下的止蚀沽盘入市,令汇价略为跌破本月5日的1.2407低位,暂时最低曾见1.2405水平.昨天欧罗兑美元如此反覆的走势,可说是好淡通杀的典型例子.留意昨晚欧罗兑美元会否重返1.2440阻力以上波动.如昨晚欧罗兑美元未见进一步破关而下,反而在升回1.2440阻力以上波动后可以逐步收复昨天欧洲市早段的大部分失地,最后更在1.2485甚至更高水平收市的话,那便要小心市场或炒作欧盟峰会有好消息,从而令汇价今日或在技术走势已见好转下,将有力突破20天SMA关键阻力,随后朝着本月18日所造的1.2747高位迈进.

今天已是本月及第二季最后一个交易天,故今晚欧罗兑美元的收市价料有一定的启示作用.上月欧罗兑美元以大阴烛在1.2358水平收市,但踏入本月后,汇价却只是多跌72点子至1.2286水平便成功止跌回升,未能借助月线图的恶劣形态进一步下试1.20心理关口.欧罗兑美元在本月如此强势的表现使不少看淡者大感意外.其实以目前欧债危机仍然处于没完没了阶段的大前提下,目前欧罗兑美元所处于的水平应该低于欧债危机爆发初期的水平才对,不应仍明显在1.20心理关口以上波动.

欧罗兑美元处于1.2430水平,仍明显高于上月的1.2358收市价.如今晚欧罗兑美元的收市价仍然明显高于上月的收市价,则6月份的月线图便会呈现阳烛及近似倒转锤头的利好后市形态,故投资者届时便要小心欧罗兑美元或在应跌不跌下,在下月份可能出现一个似模似样的大升市.(B15)