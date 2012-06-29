〔港报财经评论〕A股命悬一线盼生机--经济日报6月29日

A股命悬一线盼生机 /林瑞芬

正如所料,中国送礼对港股刺激有限,昨日结算后回软,恒指收报19,025,跌151点或0.79%.国指维持弱于恒指之势,跌124点或1.32%,A股的命悬一线成提示国指何时转弱指标,值得探讨.环顾市场,在经济前景不明朗,由上而下法选股的名单已少一大截下,还要闪避民企股随时被造淡者狙击,股民亦要慨叹想买股票,也不容易找到具把握的选择.有心之士续向民企股开刀,最新受害者为雨润(1068.HK),之前被指赔本做生意,生产设施过剩,现更被网友提出质疑大股东涉嫌占用50亿港元资金投资房地产开发,被指控的管治问题更恶劣,股价昨暴挫12.7%.恒大地产(3333.HK)上周则被指会计帐有问题,受造淡者狂质,市场对民企股的信心沉底,炒作人气大减.加上,国际投资者又要准备欧元区随时出事不可能贸然投险,持现金或美债、美金为上,港股的低交投量持续是大概事.对民企股的狙击,只有在全球经济复苏现曙光才会稍为休止.

外围中、欧因素暂没进展,对没有冀望的欧盟峰会,会议讨论重点共识有二:一是出台刺激经济增长的一揽子计划,二是推进欧洲经济与金融一体化建设.西班牙及意大利债息仍高企,前者再试近7厘,欧元仍在疲弱指标1.27下,疑虑常在,等候会议详情,会否有意外惊喜.A股连跌七日,上证综合指数昨收2,195,跌21点,综合评论受困银行季结令市场资金面紧张,估计只是暂时性,季结因素7月消除有利市况回稳.配合附表显示,上证综合指数已滑落近月线对比图的长期上升轨,约2,100可能是中国对股市的底线,跌得太残太低,价值都不能托底的话,内银股股价还不及资产值,是不能说服海外及国内长线投资者入市.

目前,中国股市的市盈率已处于历史最低水平,事实上,央行已在本周内两度出手注资,可见紧张性,7日上海同业拆息昨从4.17厘回落至3.925厘,亦有估7月下调存款准备金率增,流动性资金面再趋放宽.十八大前,稳经济增长、稳股市亦有诱因,除非欧债问题失控,无话可说.对中国来讲,2012年是特别的一个起点,迎十八大及明年3月份两会政府换届,中、长期会有很多改革,政策意图是实现U形而非V形的经济走势下,股市相若走势,目前在展大牛市的底部窄幅筑底期,预计守稳2,100以后的反弹势仍然偏弱,约2,400-2,500.(012)

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行业进淡季,水泥股观望 /余少文

中国内地股市七连跌,国企指数昨日一跌亦抵销周二、三升幅,中资股整体表现偏弱,尤其水泥股在华润水泥(1313.HK)发出盈警后更全线下跌.由于水泥业踏入淡季,料产品价格续跌及库存上升,股价调整未结束.沪深300指数和上证综合指数七连跌,前者是近两年来最长跌市,后者是过去一年最长跌市,都反映A股积弱,令去年底开始看好A股的非常失望.A股跌,国企指数好极也有限,国指昨日跌124点或1.3%,收9,336点,完全抵销周二、三合计97点升幅,也是八个月来最低收市价,成交额回升至101亿港元,只有15%主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌31点或0.8%,收3,722点,成交额53亿港元.至于期指结算昨日下午大局已定后,大户才开始推低大市,尤其看好的内银股的沽压最大,若然内银股无运行,相信国指不可能独善其身.尤其中国所送的香港回归15年贺礼,市场早流传,故对大市的刺激有限.此外,台风吹袭,今明两日最接近香港,可能带来大雨,记得1997年回归前后亦是滂沱大雨,大市在8月出现股灾,不希望15年后历史重演,惟市况偏弱下,股民宜小注怡情.

至于人民银行昨日再开展逆回购操作,相信中国内地7月中公布6月和第三季宏观数据前后,是人行降准敏感期,只是市场普遍预期下,除非人行大刀阔斧下调1%存准率,否则大市还会继续目前的易跌难升的走势.随着中资股7月底至8月开始派发中期业绩,部分已发出业绩预告,润泥前日傍晚发出盈警,指水泥产品价格踏入今年持续下跌,上半年盈利将会显着减少,令一众水泥股股价受压.跌幅最大是润泥、西部水泥(2233.HK)和中国建材(3323.HK)等跌幅超过5%,行业龙头安徽海螺(0914.HK)也跌2.6%,天瑞水泥(1252.HK)能保不失只是因为没有成交而已.

今年初已指出,水泥行业今年虽继续整合,但水泥需求会放缓,价格也有下调压力,建议股民观望水泥股,行业情况过去半年也如预期.大部分水泥股上半年也普遍跑输国指,如润泥下跌23%,中材股份(1893.HK)跌12%,海螺也跌11%,国指同期下跌6%.实际上,经济放缓,水泥需求确实下跌,即使近日有指房地产市场回暖,又指中国加大基建项目投资等等,只能对水泥股股价带来短暂刺激,相反水泥行业目前仍面对价格下跌及库存上升压力,尤其第三季是行业淡季,水泥股压力更大,故第三季业绩也不能抱太大期望.(010)