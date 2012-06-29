〔香港个股〕雨润食品澄清不利传闻"毫无根据",早盘最高反弹近4.5%

路透香港6月29日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周五发出公告,强烈否认近期质疑账目真确性、以及有关集团食品受污染的有关传闻,并指有关传闻毫无根据,公司保留采取法律行动的权力.

因为一篇匿名博客撰写不利公司的文章,拖累雨润食品周四股价大挫12.7%,在发出澄清声明后,该股今日早盘最多反弹4.45%.香港时间10:23涨3.53%,最新报6.74港元;大盘恒生指数.HSI升0.79%.

雨润表示,留意到近期质疑集团账目真确性的传闻,"董事会强烈否认有关指控,并对于散播虚假谣言,蓄意打击本集团、其管理层及本公司证券价格的行动,保留一切追究权利."

公司指出,有关公司账目失实的指控与说法均属失实、毫无理据及全无根据;公司自2005年上市以来,一直直聘用国际四大会计师事务所之一兼执业会计师毕马威会计师事务所担任独立外聘核数师,并于过去七年于核数师报告内发表标准、无保留的审核意见.

雨润食品表示,在内部监控方面,公司已经设立内部监控程序,以确保集团的资产受到保护,同时妥善保存会计记录.而集团实施非常严格的现金管理程序,超过某一限额的现金进出亦经过审核.

"外界指本公司的现金资源被擅自挪用以进行不当用途的指控明显欠缺理据支持,是毫无根据和凭空捏造的指控."雨润声明称.

公司表示,截至去年底止公司拥有69家营运中厂房,超过20个在建项目,加上民企不时面对国内借贷环境的变化,维持足够的现金对公司附属公司的营运与扩展非常重要.因此,集团个别附属公司将其绝大部份资金存放在国内或境外银行的储蓄户口和往来户口内.

雨润食品还称,从最近的品质监控测试检验结果来看,集团没有发现任何产品安全问题,"因此,董事会认为近期有关本集团食品受污染的传闻实在毫无根据,且误导他人."

近年多家民企先后"出事",也因此令到投资者对民企抱有戒心,并容易遭到"有心人"狙击.上周恒大地产(3333.HK)遭沽空机构Citron Research质疑账目造假,令其股价暴挫单日市值蒸发76亿港元.(完)

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