〔港报社评〕梁班子内外受压,须稳守突击--经济日报6月29日

候任梁振英昨率新团队以旧架构亮相,梁振英提出的3司2副司14局新架构在立会触礁,新团队昨只能以3司12局旧架构登场,惟此未碍梁振英雄心,昨表示新团队上任后即会落区,更会马上全面铺开房屋、扶贫、经济发展、医疗等各方面新政,展示“百日维新”壮志.

梁振英壮志能否得伸,要视乎新政府能否克服三大即时困难.其一,公信力危机.梁振英被爆出寓所多处僭建,至今未释公众疑虑,更被怀疑说谎隐瞒,暴现诚信危机.其二,磨合需时.大部分司局长都为官场新手,连梁振英本人也欠政府行政经验,新团队势须经艰难磨合,更何况梁振英仍欲推动架构重组,团队短期内可能大执位,要推长远政策固难,势将被调动的司局长现时更难全心全力施政.其三,政党环伺虎视.政府架构重组在立会滑铁卢,除因泛民阻挠外,建制派亦离心离德.立会九月选举在即,泛民势加力抨击新政府以抢分,建制派亦难为新政府护航,甚或反批新政府以自保,梁振英团队施政恐四面楚歌.

新团队面对内忧外患,首要是重建公众信心,因民无信不立,梁振英必须尽快提出有力证据,释除僭建事件疑窦,重拾市民信任,否则无论推出任何政策,公众难免先投怀疑目光,令施政举步维艰.环顾香港现况,新团队要集中突击的,无疑是最系市民利益与社会情绪的房屋与扶贫;亦惟有稳守突击下在这两方面尽快做出实绩,新政府才有望在困境中做到百日维新,为新政府日后施政、香港未来5年发展,争取一个好开始.(A12)