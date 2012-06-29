〔港报社评〕施政十年可圈可点,一国两制盼能彰显--信报6月29日

国家主席胡锦涛今天到港,出席香港回归15周年活动及第四届特区政府就职典礼,此行相信是他任内最后一次踏足香港访问.今年底十八大后,中央将完成政府权力移交,无论香港或中国都同告换代,转入历史发展新一页.

过去10年,中国经济总量规模不断扩大,然而,在目前体制下,官吏政策失职,只有上级官员才有权力加以惩处,而非受罚于权力合法性来源的人民.在缺乏对下负责的政治体系下,面对经济转型、纠正社会不公正的利益倾斜分配,中国能否长期保持一个有效政府,以确保治理政策的质素,是一个值得担心的问题.

可以看到,中国当前的威权统治体制,官僚管治的问责性,随时可以超越人民意志,不受人民的共意约束,暴露出地方官员滥权和蔑视法律的制度缺失.可以说,在民主、法制和人权等善治价值上,中国要改善的地方仍多.

香港已回归15年,这个历史性的政权过渡,中间虽然有过多次经济风潮,特别是最近几年,社会因分配不均导致民怨高涨而特区政府的管治权威低落.但是平情而论,香港最核心的价值:自由、法治、人权、公义社会,迄今为止,尚幸能保不失.在这个特别的时刻,尤其经过最近一次特首选举被干预之后,港人对50年不变心存疑虑,我们期望中央领导人来港出席庆典,不仅是来送大礼,给香港带来各种各类的经济优惠,而是亲来彰显一国两制的成就,重申“基本法”赋予特区“港人治港、高度自治”的承诺,如是则政权回归之后,人心回归可期.(A02)