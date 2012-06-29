〔港报社评〕施政十年可圈可点,一国两制盼能彰显--信报6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
国家主席胡锦涛今天到港,出席香港回归15周年活动及第四届特区政府就职典礼,此行相信是他任内最后一次踏足香港访问.今年底十八大后,中央将完成政府权力移交,无论香港或中国都同告换代,转入历史发展新一页.
过去10年,中国经济总量规模不断扩大,然而,在目前体制下,官吏政策失职,只有上级官员才有权力加以惩处,而非受罚于权力合法性来源的人民.在缺乏对下负责的政治体系下,面对经济转型、纠正社会不公正的利益倾斜分配,中国能否长期保持一个有效政府,以确保治理政策的质素,是一个值得担心的问题.
可以看到,中国当前的威权统治体制,官僚管治的问责性,随时可以超越人民意志,不受人民的共意约束,暴露出地方官员滥权和蔑视法律的制度缺失.可以说,在民主、法制和人权等善治价值上,中国要改善的地方仍多.
香港已回归15年,这个历史性的政权过渡,中间虽然有过多次经济风潮,特别是最近几年,社会因分配不均导致民怨高涨而特区政府的管治权威低落.但是平情而论,香港最核心的价值:自由、法治、人权、公义社会,迄今为止,尚幸能保不失.在这个特别的时刻,尤其经过最近一次特首选举被干预之后,港人对50年不变心存疑虑,我们期望中央领导人来港出席庆典,不仅是来送大礼,给香港带来各种各类的经济优惠,而是亲来彰显一国两制的成就,重申“基本法”赋予特区“港人治港、高度自治”的承诺,如是则政权回归之后,人心回归可期.(A02)
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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