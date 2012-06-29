〔港报社评〕会展区水马阵筑高墙,折射香港管治另一面--明报6月29日

国家主席胡锦涛今日来港访问三日,出席香港特区回归15周年的活动,胡锦涛五年前曾访港,今日崔护重来,对香港现况有什么感受或评语,期望他在访问期间能与港人分享.就我们看来,今日会展区水马阵展示的保安阵势,森严程度历来罕见.

近年,当局对领导人访港,保安安排以“避开示威者、挡住示威者、压制示威者”设计,去处理本应只是内部矛盾的分歧,不过,这些做法只会激化矛盾,对营造社会和谐,绝无好处.胡锦涛这次访港之后,若能改变当局做法,让港人感受到领导人访港是喜悦的事,对领导人的观感以至对国家的认同,会起到积极作用.

至于破解香港政治困局,有两方面工作可做.其一,2017年特首普选,必须是真普选,不能有筛选机制阻碍民主派人士参选,否则,港人主流民意反弹更大,会把香港推向危险境地.其二,要避免“一国”与“两制”割裂和相互对立,中央政府从实力和能力上,都比香港特区大,更比民主派大,因此中央更有条件采取主动,化解与民主派之间的矛盾,即使短期内未能找到解决分歧的途径,至少要营造和谐气氛,减少误会,增加互信.关心香港前途的人,都知道若政事蜩螗局面不变,会阻碍香港的发展,只有中央与民主派和解,才可以逐步破解香港困局.

每逢香港出现什么状况,都有人以阴谋视之,明示或暗示指有人要搞乱香港,这种阴谋论,只是工作失误者推卸责任的托辞.若阴谋论思维不变,继续主导对港政策,则香港局面只会让人更加担心.(A06)