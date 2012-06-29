〔港报社评〕港人喜迎胡主席莅港--文汇报6月29日

今天是香港社会各界翘首期盼的喜庆日子,国家主席胡锦涛从今天至7月1日期间,莅港出席庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼,并出席一系列重要的活动.胡主席今次带来中央新一轮重大挺港政策措施,广大港人深感振奋,感受到伟大祖国是香港繁荣稳定的靠山,同时也激励港人克服困难,应对挑战,创造新气象和新辉煌.

1999年6月29日,时任国家副主席的胡锦涛第一次访港,并参加一系列庆祝回归的活动.访港期间,胡锦涛广泛接触香港各界,已给市民留下深刻的印象.而自2002年十六大以来,以胡主席为首的中央,不仅团结和带领全国人民取得改革开放和全面建设小康社会的辉煌成就,而且指导“一国两制”实践取得重大进展.胡主席的四句箴言“集中精力发展经济,切实有效改善民生,循序渐进推进民主,包容共济促进和谐”,是中央对香港的总体要求,是贯彻落实“一国两制”、办好香港的事情、保持香港繁荣稳定的要义所在,已经成为香港社会的主流共识.

在国际金融经济形势波涛汹涌和特区政府换届之际,胡主席再度莅临香港,意义重大,将激励香港社会抓住机遇,迎难而上,在新一任行政长官及特区政府带领下,充分用好中央支持香港的政策措施,推动香港经济社会发展取得突破,同时也发挥香港的优势为国家发展作贡献,创造双赢局面.(A06)