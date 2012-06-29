〔港报社评〕从政非为展鸿图,事事须以民为先--星岛日报6月29日

新一届政府问责班子和主要官员集体亮相.对新班子来说,最大的挑战是如何凝聚社会各方面的力量,达成稳中求变,变而不乱.与曾荫权政府初上场时比较,梁振英政府一个明显优势,是库房非常充裕,而且预计会继续有不俗盈余,容许政府推行新政时不会在财力上捉襟见肘.

但新班子登场需面对不少的海内外环境,亦构成不少掣肘.境外因素方面,虽然中央继续大力支持香港,但是欧债危机预计长时期挥之不去,成为可能冲击全球金融和经济稳定的计时炸弹,一天炸弹药引未除,一天香港都要先求稳后求变.

至于本地因素,梁振英未就任,政治蜜月期已经告终,不但个人诚信在寓所僭建等事件中受到质疑,而且在复杂的政治角力下,其施政未上场已经受到挫折.新班子因为立法会拉布,无法在7月1日以梁振英政纲中承诺的阵容登场,对梁振英落实其施政理念有一定影响.

三司12局中有两司七局换了新领导,而七个新人中,有三人是高级公务员出身,四人来自政府以外.外来局长缺乏政府内部行政经验,对政府内部运作,以及部分政策议题的熟悉程度,以至各方政治势力的掌握,初上任时可能不及局内以常任秘书长为首的公务员班子,公务员的角色因此仍然非常吃重.

梁班子在争议声中上任,无论是未能克服种种掣肘,或者好大喜功,都可能产生混乱,受害的会是普罗市民.在社会要求日高下,新政府必须谨记服务公众不是为了一展个人抱负或满足自身的雄心壮志,而是事事须以民生为先.(A06)