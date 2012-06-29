《离岸人民币综述》升值预期越来越远,资本项下开放悄然走近

记者 毕晓雯

路透香港6月29日电---在本周庆贺香港回归15周年的一系列活动和政策密集推进中,两项重要讯息呈现在投资者的面前:一是人民币升值预期已越来越远;二则是资本项目的开放正悄然走近.

前者以香港最大规模人民币国债发行利率较去年大幅上升为代表;而后者,则以深圳前海地区将开展人民币资本项下开放的前行试验为焦点.

"这次香港发行的人民币国债反响不错...,发行利率较去年明显上升,这也符合已经形成一个趋势:境内外债券的利差在缩小."中银国际金融产品部董事总经理王卫博士称.

他指出,人民币升值预期降低及海外市场对人民币债券信用风险的溢价需求是推动海外人民币债券收益率上行的主要动力.而越来越多的投资者也不断加入人民币产品的投资者队伍中.

"最新加入的投资者包括新加坡、台湾和香港的保险公司,他们是长债的大买家...,特别是几家大的台湾的保险公司,都积极参与了这期国债.再加上首次向国外央行定向也很热烈,所以可以看到近四倍的超额认购."他称.

台湾监管部门于今年5月开始放宽了台湾寿险业海外投资上限,并降低大陆投资资格限制.修正后的条款显示,台湾保险业大陆地区及香港投资项目的资格条件,将原定最近一期自有资本与风险资本比率需达250%的限制降低至200%.

财政部并表示,今后每年将不断扩大国债的发行规模,以满足海外投资者对人民币资产的需求.

对此,德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示认同.他指出,仅靠人民币"回流机制"会严重抑制离岸人民币市场的长期发展潜力.必须让人民币在境外实现自我循环和流动,通过第三方使用人民币提高离岸市场上人民币"体外循环"的比率.

而对于人民币国际化最为关键的资本项目开放,本周也正式进入投资者的视野."以前的RQFII,RFDI都算是个案的试验,"王卫也称,"前海相当于围了一个城,在一个区域里进行全面的资本项目开放试验,这能为以后全面开放积累经验."

参看离岸和在岸人民币国债收益率曲线比较,请点击:

(r.reuters.com/fez98s)

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

-----------------------------------------------------

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 24,203.7 75

2. 渣打 12,015.8 37

3. 中国银行 8,126.3 9

4. 法巴 6,335.1 22

5. 巴克莱 5,122.4 11

**本周市场动态**

--香港最大一批人民币国债投标结果出炉,各品种中标利率略较市场预期佳,反映出市场对于人民币资产的需求.未来中国将根据市场需求,稳步扩大发行量,以支持香港作为离岸人民币中心.这批财政部第四期来港发行国债,总金额为230亿元人民币,155亿元向机构者发行,投标总额为586.81亿元.同时也首次向国外央行发行20亿元,共获五家央行投标,总投标金额30.6亿元(或1.53倍).[ID:nSH0109167]

--中国深圳前海将率先"模拟"资本项目的开放,以进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作.而这小小的一步,可视作为中国资本项目的开放积累经验.这是深圳前海在全国范围内独享的系列优惠政策之一.此前,为配合人民币国际化的开展,包括人民币跨境贸易融资、人民币FDI、RQFII等,已经以特例特批的形式,进入了实质的资本项目开放.[ID:nSH0109151]

--在香港回归15周年之际,中国中央政府出台政策措施以加强内地与香港合作.这些政策措施主要涉及经贸合作、金融合作、教育交流、科技合作、 旅游合作、粤港合作等六大方面.其中金融合作方面还包括,为香港有关长期资金投资内地资本市场提供便利;推动沪深港交易所联合设立合资公司,推出内地与香港两地市场互相挂牌的交易所交易基金产品等.[ID:nSB1634806]

--中国人民银行周二称,与乌克兰国家银行签署双边本币互换协议,互换规模为150亿元人民币/190亿格里夫纳.[ID:nSB1633212]

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告指,中日两大经济体目前大部分的支付仍然都是通过美元这种第三方货币进行,特别是双方支付中的人民币使用量仅占1.3%.因此,对于全球第二大和第三大经济体而言,推动本币的相互支付机会良多.[ID:nSH0108771]

--离岸人民币清算行--中银香港(2388.HK)正式宣布自周一(25日)起,将香港人民币支付结算系统服务时间延长至晚上9:30,以覆盖欧美地区.同时,该行也将人民币电汇及特快转账(CHATS)指示的服务时间延长至同一时间,以覆盖欧美地区的办公时间.[ID:nSH0108623](完)