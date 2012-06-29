〔中港金融〕支持深圳前海成为离岸人民币实验区,予多项优惠措施--发改委

路透香港6月29日电---中国国家发改委周五表示,将支持深圳前海成为离岸人民币"实验区",并指将支持其在香港发行人民币债券.

发改委副主任张晓强在香港出席记者会,介绍开放前海-香港现代服务业合作区.他在会上还提到,中国将支持外国股权投资基金在深圳前海的发展,合资格的企业将可享受15%企业所得税优惠.

在金融服务方面,将会探讨在深圳前海地区的跨境融资,并支持成立深圳前海股权投资母基金.张晓强还表示,中央希望深圳前海打造为全国性金融服务业的对外窗口.

同时,也将允许香港投资者在深圳前海设立私立国际学校,支持香港和澳门企业于深圳前海经营全资拥有的电讯公司

正在访港的中央代表团昨天透露,深圳前海将率先"模拟"资本项目的开放,以进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作,被视作为中国于开放资本项目方面积累经验.(完)