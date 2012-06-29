〔中港金融〕支持深圳前海成为离岸人民币实验区,予多项优惠措施--发改委

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透香港6月29日电---中国国家发改委周五表示,将支持深圳前海成为离岸人民币"实验区",并指将支持其在香港发行人民币债券.
发改委副主任张晓强在香港出席记者会,介绍开放前海-香港现代服务业合作区.他在会上还提到,中国将支持外国股权投资基金在深圳前海的发展,合资格的企业将可享受15%企业所得税优惠.
在金融服务方面,将会探讨在深圳前海地区的跨境融资,并支持成立深圳前海股权投资母基金.张晓强还表示,中央希望深圳前海打造为全国性金融服务业的对外窗口.
同时,也将允许香港投资者在深圳前海设立私立国际学校,支持香港和澳门企业于深圳前海经营全资拥有的电讯公司
正在访港的中央代表团昨天透露,深圳前海将率先"模拟"资本项目的开放,以进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作,被视作为中国于开放资本项目方面积累经验.(完)
--采访 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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