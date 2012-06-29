〔中港金融〕深圳前海成为离岸人民币业务创新试验区,予多项优惠措施(更新版)

(新增更多细节)

* 国务院批准前海成为离岸人民币业务创新试验区

* 包括探索试点跨境贷款、企业赴港发行人民币债

* 境外高端人才免征个人所得税

* 不涉及港股直通车

路透香港6月29日电---中国国家发改委周五表示,将支持深圳前海成为离岸人民币业务创新试验区,包括探索试点跨境贷款、支持前海企业赴港发行人民币债券,目标成为区亚太地区重要的生产性服务中心和世界服务贸易重要基地.

发改委副主任张晓强在香港出席记者会,介绍开放前海-香港现代服务业合作区.他在会上提到,中国将支持外资股权投资基金在深圳前海创新发展,支持在CEPA框架下适当降低香港金融企业的准入条件.

"到2020年,(将前海)建设成为亚太地区重要的生产性服务中心和世界服务贸易重要基地."他称.

国务院批覆明确指出,支持深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策,从金融、财税、法制、人才、教育医疗以及电信等六个方面构建了前海的先行先试政策框架体系.

至于推动人民币资本项目可兑换的试验,在发改委的背景材料内并未提及,但张晓强指出,"国家的政策取向是逐步实现人民币资本项下的可兑换,前海作为整个国家的服务业先行先试,它应该在这方面走在前面."

中国政府来港参加"庆香港回归"的中央代表团此前表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这将是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.[ID:nSH0109151]

张晓强并称,"港股直通车"(容许国内居民直接投资港股)没有在框架政策内作诠释,因此前海并不涉及港股直通车.

在财税政策方面,前海合资格的企业将可享受15%企业所得税优惠,并对境外高端人才和紧缺人才免征个人所得税.

同时,探索香港仲裁机构在前海设立分支机构,探索完善内地与香港律师事务所联营方式,允许香港执业资格的专业人士直为前海企业和居民提供专业服务.

张晓强还表示,将允许香港投资者在深圳前海设立私立国际学校,支持香港和澳门企业于深圳前海经营全资拥有的电讯公司.

深圳市副市长许勤在同一场合称,由于各项框架政策细则有待落实,暂时未能测算出前海深港现代服务业合作区的投资规模,但前海合作区目标于2020年实现1,500亿元的GDP增加值,相当于每平方公里的GDP增加值为100亿元.而目前深圳每平方公里的GDP增加值为5亿元.

他并表示,现时前海完成21家企业登记注册,入户项目179个.(完)