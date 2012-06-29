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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:42 BJT

〔香港数据〕截至5月底止外汇基金总资产降至25,050亿港元--金管局

路透香港6月29日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至5月底止的外汇基金总资产为25,050亿港元,较4月底减少833亿港元.

其中,外币资产减少274亿港元,港元资产亦少559亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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