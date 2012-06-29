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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:54 BJT

〔香港数据〕5月份M-3货币供应按年增加4.5%--金管局

路透香港6月29日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布5月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增长4.5%.具体变幅如下(单位为%):

5/2012 4/2012 5/2011

港元 M-3(按年) 4.5 5.5 11.4

港元 M-2(按年) 4.6 5.7 11.5

港元 M-1(按年) 3.8 8.7 12.5

港元 M-1(按年)* 3.8 8.6 12.5

有形贸易贷款额(按年计) 11.7 21.5 49.2

其它本地贷款额(按年计) 3.2 5.4 25.2

港元 M-3(按月) -1.2 0.6 -0.2

港元 M-2(按月) -1.2 0.6 -0.2

港元 M-1(按月) -0.8 2.1 3.9

港元 M-1(按月)* -1.5 3.4 4.2 (完)

注: * 经季节因素调整.

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浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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