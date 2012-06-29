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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:47 BJT

〔中港金融〕证监会称中国批准两只港股ETF在沪深交易所上市

路透香港6月29日电---香港证监会周五表示,中国证监会今天批准两只港股组合交易型开放式指数基金(港股ETF),分别在沪深交易所上市.同日,香港证监会亦认可全球首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF在港交所上市.

"港股ETF为有意投资于香港证券市场的内地投资者开辟了另一个新途径,同时巩固两地资本市场之间的相互合作."香港证监会主席方正表示.

将在内地上市的两只港股ETF透过直接投资于港股,来追踪香港的两大股票指数的表现.

至于RQFII A股ETF基金经理可运用内地监管当局所批出的RQFII投资额度,将在中国境外筹集的人民币资金,直接投资于A股的投资组合,来追踪相关A股指数的表现.

RQFII A股ETF扩阔目前香港的人民币投资产品种类,为香港投资者提供多一个投资A股的途径.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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