〔离岸人民币〕香港5月末人民币存款余额5,539亿元,结束连续五个月下跌

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透香港6月29日电---香港金管局周五公布的数据显示,截止5月底香港人民币存款为5,538.58亿元,环比增加14.86亿元,结束此前连续五个月下跌.
5月份与跨境贸易结算有关的人民币业务则大幅增长462.26亿元,至2,233.59亿元.
香港人民币存款的变化不仅与人民币的流入和流出有关,也与香港本地金融机构及企业的大额存单及点心债发行有关.而人民币跨境贸易结算量,则呈稳步增加之势.
中国央行副行长胡晓炼周五在上海参加陆家嘴论坛时还透露,现在在海关的进出口数据中,使用人民币结算的已经占到了7%,在服务贸易的跨境收付中,人民币进行支付结算的大概占15%左右.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10