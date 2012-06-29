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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 17:12 BJT

〔离岸人民币〕香港5月末人民币存款余额5,539亿元,结束连续五个月下跌

路透香港6月29日电---香港金管局周五公布的数据显示,截止5月底香港人民币存款为5,538.58亿元,环比增加14.86亿元,结束此前连续五个月下跌.

5月份与跨境贸易结算有关的人民币业务则大幅增长462.26亿元,至2,233.59亿元.

香港人民币存款的变化不仅与人民币的流入和流出有关,也与香港本地金融机构及企业的大额存单及点心债发行有关.而人民币跨境贸易结算量,则呈稳步增加之势.

中国央行副行长胡晓炼周五在上海参加陆家嘴论坛时还透露,现在在海关的进出口数据中,使用人民币结算的已经占到了7%,在服务贸易的跨境收付中,人民币进行支付结算的大概占15%左右.(完)

--记者 毕晓雯; 审校 曾祥进

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