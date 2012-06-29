〔中港金融〕证监会称中国批准两只港股ETF在沪深交易所上市(更新版2)

(新增华夏基金新闻稿内容)

* 中国批准两只港股ETF在沪深交易所上市

* 香港亦认可全球首只RQFII A股ETF在港上市

* 华夏恒生ETF获批,预计7月9日开始发售

路透香港/上海6月29日电---香港证监会周五表示,中国证监会今天批准两只港股组合交易型开放式指数基金(港股ETF),分别在沪深交易所上市.同日,香港证监会亦认可全球首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF在港交所(0388.HK)上市.

"港股ETF为有意投资于香港证券市场的内地投资者开辟了另一个新途径,同时巩固两地资本市场之间的相互合作."香港证监会主席方正表示.

中国最大基金公司--华夏基金管理公司周五稍晚宣布,华夏恒生ETF及联接基金今日正式获批,这将是境内第一只跨境ETF,其联接基金更是境内第一只可以用美元日常交易的基金产品.

华夏基金新闻稿称,华夏恒生ETF的投资标的是香港恒生指数.HSI,其托管行为中国银行(3988.HK)(601988.SS),预计7月9日正式发行.

新闻稿指出,华夏恒生ETF在技术上做了特殊安排,即管理人可以通过T日代理买卖港股,为投资人T+0实时锁定申购价格,这样大大降低了交易价格风险,为投资人提供短线操作以及套利交易等的有效工具.

将在内地上市的两只港股ETF透过直接投资于港股,来追踪香港的两大股票指数的表现.据国内媒体此前报导称,首批跨境ETF除了华夏恒生ETF外,还包括由易方达基金与上海证券交易所合作的恒生中国企业指数.HSCEETF.目前两家机构可用的合格境内机构投资者(QDII)额度逾200亿元.

至于RQFII A股ETF是以人民币计价的实货A股ETF.基金经理可运用内地监管当局所批出的RQFII投资额度,将在中国境外筹集的人民币资金,直接投资于A股的投资组合,来追踪相关A股指数的表现.

RQFII A股ETF扩阔目前香港的人民币投资产品种类,为香港投资者提供多一个投资A股的途径.(完)