〔中港金融〕证监会称中国批准两只港股ETF在沪深交易所上市(更新版2)

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
(新增华夏基金新闻稿内容)
* 中国批准两只港股ETF在沪深交易所上市
* 香港亦认可全球首只RQFII A股ETF在港上市
* 华夏恒生ETF获批,预计7月9日开始发售
路透香港/上海6月29日电---香港证监会周五表示,中国证监会今天批准两只港股组合交易型开放式指数基金(港股ETF),分别在沪深交易所上市.同日,香港证监会亦认可全球首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF在港交所(0388.HK)上市.
"港股ETF为有意投资于香港证券市场的内地投资者开辟了另一个新途径,同时巩固两地资本市场之间的相互合作."香港证监会主席方正表示.
中国最大基金公司--华夏基金管理公司周五稍晚宣布,华夏恒生ETF及联接基金今日正式获批,这将是境内第一只跨境ETF,其联接基金更是境内第一只可以用美元日常交易的基金产品.
华夏基金新闻稿称,华夏恒生ETF的投资标的是香港恒生指数.HSI,其托管行为中国银行(3988.HK)(601988.SS),预计7月9日正式发行.
新闻稿指出,华夏恒生ETF在技术上做了特殊安排,即管理人可以通过T日代理买卖港股,为投资人T+0实时锁定申购价格,这样大大降低了交易价格风险,为投资人提供短线操作以及套利交易等的有效工具.
将在内地上市的两只港股ETF透过直接投资于港股,来追踪香港的两大股票指数的表现.据国内媒体此前报导称,首批跨境ETF除了华夏恒生ETF外,还包括由易方达基金与上海证券交易所合作的恒生中国企业指数.HSCEETF.目前两家机构可用的合格境内机构投资者(QDII)额度逾200亿元.
至于RQFII A股ETF是以人民币计价的实货A股ETF.基金经理可运用内地监管当局所批出的RQFII投资额度,将在中国境外筹集的人民币资金,直接投资于A股的投资组合,来追踪相关A股指数的表现.
RQFII A股ETF扩阔目前香港的人民币投资产品种类,为香港投资者提供多一个投资A股的途径.(完)
--记者 梁慧仪/雷美珍/林琦;审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10