〔香港个股〕山水水泥预计上半年净利大跌至少40%,第四家水泥企业盈警

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透香港6月29日电---中国山水水泥集团有限公司(0691.HK)周五称,预计今年上半年净利按年下跌至少40%,受累于产品售价下滑.
这是继安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)及亚洲水泥(0743.HK)后,第四家水泥企业发出盈利警告.
山水水泥的公告称,尽管山东、辽宁两大核心市场的水泥价格保持高位和相对稳定,且二季度水泥需求明显回升.但受一季度水泥需求较大跌幅影响,上半年水泥价格同比仍少许回落,销量与去年同期持平.
山水水泥周五收跌0.57%,报5.25港元.
安徽海螺此前公布,预计今年上半年净利同比下降50%以上;华润水泥和亚洲水泥则料净利显着减少.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10