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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 18:47 BJT

〔香港个股〕山水水泥预计上半年净利大跌至少40%,第四家水泥企业盈警

路透香港6月29日电---中国山水水泥集团有限公司(0691.HK)周五称,预计今年上半年净利按年下跌至少40%,受累于产品售价下滑.

这是继安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)及亚洲水泥(0743.HK)后,第四家水泥企业发出盈利警告.

山水水泥的公告称,尽管山东、辽宁两大核心市场的水泥价格保持高位和相对稳定,且二季度水泥需求明显回升.但受一季度水泥需求较大跌幅影响,上半年水泥价格同比仍少许回落,销量与去年同期持平.

山水水泥周五收跌0.57%,报5.25港元.

安徽海螺此前公布,预计今年上半年净利同比下降50%以上;华润水泥和亚洲水泥则料净利显着减少.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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