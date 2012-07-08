〔香港个股〕新奥能源称其与中石化收购中国燃气的要约期限延至8月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月9日电---新奥能源(2688.HK)周五称,其与中国石化(0386.HK)(600028.SS)收购中国燃气(0384.HK)的要约期限将延长一个月至8月6日.
新奥能源上周五在股东特别大会上,获86%的股东赞成票通过收购中国燃气的议案.公司在其后的声明称,由于先决条件未全部获得满足且其他所需批准仍有待取得,特别是商务部于年6月29日向要约人发出通知,决定根据《中华人民共和国反垄断法》第26条延长审查要约人联合提交的申请,故将要约期限延长,并保留进一步延长最终截止日期的权利.
新奥与中石化于去年12月中以财团形式,向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,涉资达167亿港元.但由于收购建议未获中国燃气董事会推荐,新奥与中石化须取得新奥股东会批准以及中国商务部反垄断审批等政府批准后,方可将要约提呈中国燃气股东考虑.而要约期限原于上周五(6日)截止.
中国燃气上周五收报3.92港元,新奥能源报28.7港元,中石化H股则报6.67港元.(完)
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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。