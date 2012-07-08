〔香港个股〕新奥能源称其与中石化收购中国燃气的要约期限延至8月6日

路透香港7月9日电---新奥能源(2688.HK)周五称,其与中国石化(0386.HK)(600028.SS)收购中国燃气(0384.HK)的要约期限将延长一个月至8月6日.

新奥能源上周五在股东特别大会上,获86%的股东赞成票通过收购中国燃气的议案.公司在其后的声明称,由于先决条件未全部获得满足且其他所需批准仍有待取得,特别是商务部于年6月29日向要约人发出通知,决定根据《中华人民共和国反垄断法》第26条延长审查要约人联合提交的申请,故将要约期限延长,并保留进一步延长最终截止日期的权利.