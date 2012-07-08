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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 07:56 BJT

〔香港个股〕新奥能源称其与中石化收购中国燃气的要约期限延至8月6日

路透香港7月9日电---新奥能源(2688.HK)周五称,其与中国石化(0386.HK)(600028.SS)收购中国燃气(0384.HK)的要约期限将延长一个月至8月6日.

新奥能源上周五在股东特别大会上,获86%的股东赞成票通过收购中国燃气的议案.公司在其后的声明称,由于先决条件未全部获得满足且其他所需批准仍有待取得,特别是商务部于年6月29日向要约人发出通知,决定根据《中华人民共和国反垄断法》第26条延长审查要约人联合提交的申请,故将要约期限延长,并保留进一步延长最终截止日期的权利.

新奥与中石化于去年12月中以财团形式,向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,涉资达167亿港元.但由于收购建议未获中国燃气董事会推荐,新奥与中石化须取得新奥股东会批准以及中国商务部反垄断审批等政府批准后,方可将要约提呈中国燃气股东考虑.而要约期限原于上周五(6日)截止.

中国燃气上周五收报3.92港元,新奥能源报28.7港元,中石化H股则报6.67港元.(完)

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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 乔艳红

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