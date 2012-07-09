《香港报摘》--经济日报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--投资者解读中国人民银行上周一个月内第二次减息,或反映经济放缓情况较预期更差.市场相信美国就业数据欠佳或促使储局推出额外量化宽松(QE3),高盛环球经济商品及策略研究部董事刘劲津指,市场对政策刺激的反应已愈来愈低.
* 其他:
--金融发展局筹备小组主席查史美伦强调,该局职责、架构虽尚待研究,但表明不会是监管机构,不会削弱金管局、证监会功能.
--零售商世纪金花(0162.HK)财务总监赵岩表示,大股东兼主席吴一坚手中仍有四个商场,当中西安、银川及乌鲁木齐三间商场计划于两年内注入公司,今年料完成一至两个.至于收购资金,则会考虑向大股东发行股票的方法进行.
--中国贵金属(1194.HK)表示,拟斥19.88亿元人民币收回内地两个位于云南的金矿,须发新股予卖方,总收购价占公司现有市值逾半.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。