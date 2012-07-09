《香港报摘》--经济日报7月9日

* 要闻版头条:

--投资者解读中国人民银行上周一个月内第二次减息,或反映经济放缓情况较预期更差.市场相信美国就业数据欠佳或促使储局推出额外量化宽松(QE3),高盛环球经济商品及策略研究部董事刘劲津指,市场对政策刺激的反应已愈来愈低.

* 其他:

--金融发展局筹备小组主席查史美伦强调,该局职责、架构虽尚待研究,但表明不会是监管机构,不会削弱金管局、证监会功能.

--零售商世纪金花(0162.HK)财务总监赵岩表示,大股东兼主席吴一坚手中仍有四个商场,当中西安、银川及乌鲁木齐三间商场计划于两年内注入公司,今年料完成一至两个.至于收购资金,则会考虑向大股东发行股票的方法进行.

--中国贵金属(1194.HK)表示,拟斥19.88亿元人民币收回内地两个位于云南的金矿,须发新股予卖方,总收购价占公司现有市值逾半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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