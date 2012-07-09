《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=) 美国股市周五下跌约1%,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;此前6月非农就业成长温和,使得有关美国经济正陷入停滞的担忧升温.不过,该数据还不足以令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上出台进一步的经济刺激政策.[ID:nSB1655736] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 197.600 -2.66 31403 15.321 -1.16 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.800 -0.74 46221 3.349 -1.20 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.810 -0.72 118746 84.992 -0.77 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.380 -0.10 125740 21.389 -1.21 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 126.010 -1.82 44215 9.770 -1.11 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 85.550 -1.67 31513 6.633 -0.56 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.890 -0.41 339752 68.058 -0.57 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 44.590 -2.49 19999 3.457 -1.50 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.390 -1.90 248364 10.382 -1.50 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.450 -1.21 56563 11.979 -1.49 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.610 0.85 33958 5.546 -0.26 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.260 -1.37 8173 3.452 -1.94 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.560 0.26 7876 1.206 -50.76 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.540 -5.52 70747 0.239 -4.48 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。