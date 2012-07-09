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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月9日

路透香港7月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=)

  美国股市周五下跌约1%,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;此前6月非农就业成长温和,使得有关美国经济正陷入停滞的担忧升温.不过,该数据还不足以令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上出台进一步的经济刺激政策.[ID:nSB1655736]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  197.600   -2.66      31403            15.321      -1.16
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.800   -0.74      46221             3.349      -1.20
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.810   -0.72     118746            84.992      -0.77
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.380   -0.10     125740            21.389      -1.21
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  126.010   -1.82      44215             9.770      -1.11
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   85.550   -1.67      31513             6.633      -0.56
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.890   -0.41     339752            68.058      -0.57
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   44.590   -2.49      19999             3.457      -1.50
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.390   -1.90     248364            10.382      -1.50
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.450   -1.21      56563            11.979      -1.49
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.610    0.85      33958             5.546      -0.26
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.260   -1.37       8173             3.452      -1.94
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.560    0.26       7876             1.206     -50.76
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.540   -5.52      70747             0.239      -4.48 (完)

  --整理 梁慧仪

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