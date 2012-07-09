《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月9日

路透香港7月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=) 美国股市周五下跌约1%,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;此前6月非农就业成长温和,使得有关美国经济正陷入停滞的担忧升温.不过,该数据还不足以令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上出台进一步的经济刺激政策.[ID:nSB1655736] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 197.600 -2.66 31403 15.321 -1.16 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.800 -0.74 46221 3.349 -1.20 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.810 -0.72 118746 84.992 -0.77 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.380 -0.10 125740 21.389 -1.21 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 126.010 -1.82 44215 9.770 -1.11 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 85.550 -1.67 31513 6.633 -0.56 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.890 -0.41 339752 68.058 -0.57 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 44.590 -2.49 19999 3.457 -1.50 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.390 -1.90 248364 10.382 -1.50 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.450 -1.21 56563 11.979 -1.49 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.610 0.85 33958 5.546 -0.26 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.260 -1.37 8173 3.452 -1.94 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.560 0.26 7876 1.206 -50.76 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.540 -5.52 70747 0.239 -4.48 (完) --整理 梁慧仪