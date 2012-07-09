《香港报摘》--信报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--新政府上场未见对楼市有大动作,加上内地减息等因素带动,过去两天二手成交量从谷底回升,按周升88%,至32宗,近九个星期首次录得逾30宗成交.有学者预期,业主趁楼价高沽货,买家则对房策戒心减低而积极入市,预料未来一个月,二手成交量将转趋畅旺.
* 其他:
--中移动(0941.HK)今年在港大展拳脚,最新4G服务无论价钱、技术和配套,都令本地电讯商难以招架.中移动香港董事长林振辉透露,香港对集团有战略意义,最终将成为国际业务的基地.
--有线宽频(1097.HK)旗下有线电视与亚视联合直播伦敦奥运出现变数,双方合作一旦破裂,市民或赶不及在免费电视台欣赏本月27日的奥运开幕.商务及经济发展局长苏锦梁表示,不排除政府日后会约见有关电视台,商讨转播奥运的事.
--市场消息说,集资约20亿港元,即将开展招股程序的日本弹珠机公司Dynam,有望成为首家以股份形式上的日本企业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。