《香港报摘》--信报7月9日

* 要闻版头条:

--新政府上场未见对楼市有大动作,加上内地减息等因素带动,过去两天二手成交量从谷底回升,按周升88%,至32宗,近九个星期首次录得逾30宗成交.有学者预期,业主趁楼价高沽货,买家则对房策戒心减低而积极入市,预料未来一个月,二手成交量将转趋畅旺.

* 其他:

--中移动(0941.HK)今年在港大展拳脚,最新4G服务无论价钱、技术和配套,都令本地电讯商难以招架.中移动香港董事长林振辉透露,香港对集团有战略意义,最终将成为国际业务的基地.

--有线宽频(1097.HK)旗下有线电视与亚视联合直播伦敦奥运出现变数,双方合作一旦破裂,市民或赶不及在免费电视台欣赏本月27日的奥运开幕.商务及经济发展局长苏锦梁表示,不排除政府日后会约见有关电视台,商讨转播奥运的事.

--市场消息说,集资约20亿港元,即将开展招股程序的日本弹珠机公司Dynam,有望成为首家以股份形式上的日本企业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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