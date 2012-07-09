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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:25 BJT

《香港重要政经日程》--7月9日-7月16日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月9日(周一)

-- 永保林业(0723.HK)公布全年业绩.

--09:00 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.

--10:00 南联地产(1036.HK)股东特别大会.

--10:45 永泰地产(0369.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月10日(周二)

-- 万国国际矿业(3939.HK)首日挂牌.

*--08:30 财政司司长曾俊华出席立法会财经事务委员会简介最新经济情况.

--09:30 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.

--16:00 文化地标(0674.HK)股东特别大会.

7月11日(周三)

-- 越秀房地产投资信托基金(0405.HK)公布中期业绩.

*--10:00 跨境人民币贸易及投资论坛.

--11:00 尼尔森发表香港消费者对财务态度和投资趋势的记者会.

--12:00 德昌电机(0179.HK)股东周年大会.

*--13:00 汇丰发表第二季新兴市场指数及第三季亚洲经济前景展望记者会.

--14:00 华多利集团(1139.HK)股东周年大会.

*--15:00 香港大学发表香港第三季宏观经济预测.

*7月12日(周四)

-- 飞颖集团1167.HK首日挂牌.

-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.

-- 银仕来控股(1616.HK)首日挂牌.

-- 确利达(1332.HK)首日挂牌.

--11:00 铁货(1029.HK)第二季业务回顾电话会议.

*7月13日(周五)

-- 公布6月份外汇基金境外资产.

-- 航标控股(1190.HK)首日挂牌.

-- 顺泰控股(1335.HK)首日挂牌.

-- 伊泰煤炭H股(3948.HK)首日挂牌.

-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.

-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.

--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.

--10:00 天津创业环保(1065.HK)股东特别大会.

--10:00 中国生物制药(1177.HK)股东特别大会.

--15:00 合生创展(0754.HK)股东特别大会.

--15:30 伟易达(0303.HK)股东周年大会.

*7月16日(周一)

--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.

--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.

--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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