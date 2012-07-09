《香港重要政经日程》--7月9日-7月16日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月9日(周一)
-- 永保林业(0723.HK)公布全年业绩.
--09:00 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.
--10:00 南联地产(1036.HK)股东特别大会.
--10:45 永泰地产(0369.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月10日(周二)
-- 万国国际矿业(3939.HK)首日挂牌.
*--08:30 财政司司长曾俊华出席立法会财经事务委员会简介最新经济情况.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.
--16:00 文化地标(0674.HK)股东特别大会.
7月11日(周三)
-- 越秀房地产投资信托基金(0405.HK)公布中期业绩.
*--10:00 跨境人民币贸易及投资论坛.
--11:00 尼尔森发表香港消费者对财务态度和投资趋势的记者会.
--12:00 德昌电机(0179.HK)股东周年大会.
*--13:00 汇丰发表第二季新兴市场指数及第三季亚洲经济前景展望记者会.
--14:00 华多利集团(1139.HK)股东周年大会.
*--15:00 香港大学发表香港第三季宏观经济预测.
*7月12日(周四)
-- 飞颖集团1167.HK首日挂牌.
-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.
-- 银仕来控股(1616.HK)首日挂牌.
-- 确利达(1332.HK)首日挂牌.
--11:00 铁货(1029.HK)第二季业务回顾电话会议.
*7月13日(周五)
-- 公布6月份外汇基金境外资产.
-- 航标控股(1190.HK)首日挂牌.
-- 顺泰控股(1335.HK)首日挂牌.
-- 伊泰煤炭H股(3948.HK)首日挂牌.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:00 天津创业环保(1065.HK)股东特别大会.
--10:00 中国生物制药(1177.HK)股东特别大会.
--15:00 合生创展(0754.HK)股东特别大会.
--15:30 伟易达(0303.HK)股东周年大会.
*7月16日(周一)
--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.
--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.
--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。