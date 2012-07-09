〔香港个股〕雨润食品称大股东兼创办人祝义材辞去主席和执行董事职务

路透香港7月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)宣布高层人事变动,公司大股东兼创办人祝义材已辞去主席和执行董事职务,由俞章礼接任主席.

公司的声明称,李世保将接任俞章礼原来的首席执行官职务.至于祝义材获委任为公司名誉主席和董事会高级顾问,继续为公司提供意见.

"祝义材因需要投放更多时间于社会事业及其个人其他投资及责任,因此辞任本公司执行董事、董事会主席."雨润表示.

上月底,内地一篇匿名博客撰写不利公司的文章,质疑公司账目的真确性,其后雨润发出声明,强烈否认近期质疑账目真确性、以及有关集团食品受污染的有关传闻,并指有关传闻毫无根据,公司保留采取法律行动的权力.[ID:nSH0109215]

据联交所资料,祝义材现时持有雨润逾51%的股权.他于1993年创办雨润,而其现时担任的社会职务包括江苏省工商业联合会副会长、南京市工商业联合会会长及中国光彩事业促进会副会长等.

雨润去年下半年陆续传出问题肉消息,继7月暂停旗下一家在陕西的渭南生秦肉类加工厂的生产并展开自查后,9月又在某供应商一生猪中检测一头猪只对禁药"瘦肉精"药呈阳性反应,并立即进行销毁.[ID:nSH0077963]而公司去年的净利大减逾三成,对今年第一的获利状况仍保守.

该股上周五收报7.08港元,今年以来累计大跌三成.(完)

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