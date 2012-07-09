〔香港个股〕新奥-中石化财团推进对中国燃气收购,惟后者促请财团放弃(更新版)

(新增细节及中国燃气高层回应)

* 新奥-中石化财团推进对中国燃气收购

* 收购要约实施期限延长一个月至8月6日为止

* 中国燃气高层促请财团宣布要约失效,因公司主要股东拒绝接纳

* 中国燃气早盘逆市上涨,触及近两个月高位

记者 雷美珍/梁慧仪

路透香港7月9日电---新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)的财团决定继续推进对中国燃气(0384.HK)的收购要约,并将实施期限延长一个月至8月6日为止;但中国燃气促请对方放弃收购,因公司主要股东拒绝接纳.

新奥与中石化(600028.SS)上周五晚的公告称,就交易涉及的反垄断审查,商务部于6月29日向要约人发出通知,决定延长审查要约人联合提交的申请,最长不得超过60日.

如果8月6日财团仍未通过反垄断审查,可根据要约条款进一步延长期限,但财团在公告中表示,"如果商务部在上述的审查期间届满之前仍未作出决定,要约人有权自行决定在获得其他必要批准的前提下实施交易."

"这将不会违返中国反垄断法相关规定,且在这种情况下,要约人将视先决条件已获满足."公告并称.

作为收购要约实施的先决条件,新奥-中石化财团须获得商务部反垄断审查批准以及新奥股东会的批准等等.新奥于上周五已获得股东会批准,且在得到逾86%的赞成票数支持下通过议案.

虽然持有新奥约31%股份的大股东兼公司主席王玉锁可以参与投票,令收购议案获得股东会通过的胜算甚高,但是新奥的公告显示,是次股东会的投票率达82%,换言之投赞成票的股东占公司总股份约71%,属"高票支持".

**中国燃气"泼冷水"**

虽然财团决定推进收购,中国燃气高层却大泼冷水.中国燃气联席董事总经理梁永昌并促请财团容许要约失效,因对方不可能成功收购.

"中国燃气主要股东公开言论表明不愿意接纳财团的收购要约.自财团提出要约以来,中国燃气大约70%股份转手,且交易价格远高于财团的要约价,"他说,"基于这些客观因素,中国燃气认为财团的要约不可能成功."

梁永昌并称,不明白为何财团第三度推后交易实施期限,使这种不确定性不必要地延续下去,并增加各方股东的成本.

而分析师普遍认为,中国燃气现价较财团的要约价3.5港元高出逾12%,若财团维持收购价不变,最终只会失败收场.

中国燃气周一早盘逆市一度涨逾2%,并触及4.01港元的近两个月高位.香港时间11:33,该股升幅收窄至0.26%,报3.93港元;新奥则跌2.26%,报28.05港元.

新奥-中石化财团于去年12月中以财团形式,向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,涉资达167亿港元.但由于收购建议未获中国燃气董事会推荐,新奥与中石化须取得新奥股东会批准以及中国商务部反垄断审批等政府批准后,方可将要约提呈中国燃气股东考虑.而要约期限原于上周五(6日)截止.(完)

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