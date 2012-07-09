〔港报财经评论〕跨行业盈警潮--信报7月9日

跨行业盈警潮/ 习广思

7月过后,8月开始将进入公司业绩高峰期.公司在公布业绩前一个月属缄默期,即由6月开始的盈警期,在本月将进入尾声.中资股业绩趋悲观,盈警只是第一个考验,不怕业绩倒退符合盈警,只怕真正业绩较盈警更恶劣,股价即插完再插.如果公司没有发出盈警的话,风险可能更高,因盈利增长一旦低于市场预期,分析员将把预测一再调低,恐拖累股价.上周六新闻报道指出,中国内地经济差,掀起行业盈警潮.工业股、航运股受欧美放缓拖累,资源股需求不振.而体育用品股订单弱、存货高等老问题仍未改.早前水泥股盈警潮后,跨行业一波又一波的盈警潮,投资者对8月份的中期业绩须更为小心.6月恒指上升4.3%,7月首周藉峰会消息升1.85%.上周五恒指在250天线受阻,大市继续轮流炒作.大型蓝筹指数股已录得不小升幅,资金正在四处寻找机会,7月考验大市承接力.

高级企债逆市企稳环球资金依然"惊惊青青",想找一处安乐窝.上周五市场重现risk-on模式,10年期西班牙债息收报6.954厘,再叩7厘魔咒.欧罗汇价收报1.229,再次测试5月低位,FX Concepts主席John Taylor维持欧罗兑美元见1算预测.美汇指数收报83.377,升穿5月中高位83.54只是迟早之事.不过,市场在避险之际,也对就业数据失望,留意两类企债的指标,高息债录得轻微下跌,投资级别债已经突破并见一年新高.资金不是完全被吓退,但只愿冒一点点风险.尽管港股盈警频频,盈利前景不甚乐观,但市场流动、板块强弱正在告诉投资者,市场仍然存在机会.

近期部分股价创52周新低,但亦有部分股份走势突破,甚至见52周新高.创新高的股份集中在内房、电力股,均属减息受惠股,以及部分房托如领汇(0823.HK).情况反映出投资者在市场上找到的机会不多,以房托为例,资金无疑找到安心之所,但其估值其实亦不低.但持续看好的理由是其股息及稳定业务,相对许多不明朗或大起大落的行业,这些股份具有一定优势.(B01)