〔港报财经评论〕恒生指数受阻于20,000点--经济日报7月7日

恒指受阻20,000点/ 林瑞芬

环球央行联手放水,但未能提振股市,一来已偷步反映.二来反映未来的经济情况不妙.三来,之前多次的放水证实功效不大,还需要其他措施配合,才能扭转滑落经济大形势及中期股市弱势.恒指昨收报19,800,跌8点,成交额略增至489亿港元.美国昨晚公布6月份失业率8.2%符市场预期,制造业就业人数增1.1万个胜市场预期,但非农业新增职位为8万个,较市场预期为少.国际货币基金组织近日建言,在经济前景恶化时美联储有必要推出QE3,但美联储在7月31日-8月1日会议上是否决定采取进一步量化宽松,将很大程度上取决未来就业市场情况变化.当今大形势,成熟经济体系日本、美国及欧洲已步入零息或接近零息水平,惟对实体经济刺激的作用,仍然可能有限.有丹麦央行将存款证利率自0.05%调低至-0.2%,德国二年期债券息率亦降至零息以下,揭示全球投资者对欧元体制仍是不信任,宁愿不要利息也投入安全门.

全球繁荣多年,生产过剩的修正过程仍在进行中,在当前充满不确定性的市场环境下,企业并不急于投资,居民也在削减支出,经济本身缺乏对信贷的需求,低息不能保证可能刺激信贷.然而,这也是无办法中的办法,不救一定死的两难之局.减息刺激对实体经济作用有限时,环球领袖当需急谋其他对策,据路透调查分析师估计,再次实施融资操作及放宽抵押品皆有可能,不然,经济二次衰退的威胁更大.此情况下,股市表现料好不了多少.市场焦点将重返希腊新政府如何与债权人讨价还价,以及观望西班牙银行业救援进展,西班牙10年期债息又重返欧盟峰会前高水平,又见疑虑.

中国一个月内两度减息,情况如2008年,或有启示这数月以来由于欧债的不明朗对中国内地贸易出口的重大打击,已到威胁经济稳定性,不得不自救.人民日报就以"一月两降息护航稳增长"为题解画指,降息的直接效应在于通过推动银行贷款利率下行来降低企业融资成本,并改变其对未来经济趋冷的预期.非不得已而为之,中国打开减息周期门,但同时隐伏对维稳调控房市成效的破坏,虽则见央行今次降息对个人住房贷款利率浮动区间不作调整,但刚性需求潜藏急促反弹,楼市不压就飞天的情况.不是靠估,看内房股中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)、绿城中国(3900.HK)等股价昨创52周新高抢购势,侧面折射楼市会有一时亢奋期.(003)

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胡立阳:全球股市步入三年佳境/ 余少文

国企指数昨日并没有因为央行不对称减息而大跌,尽管内银股受压,但国企今年预测PE已是全球主要市场中最平,加上国际商品价格下跌、资金充裕等因素下,若然国指继续深度调整,反是入市良机.中国内地股市先跌后升,三个主要指数升幅介乎1%-2.9%,上证综合指数是升幅最小的指数.而国企指数也因A股反弹而收窄跌幅,全日只跌23点或0.2%,收9,679点,成交额135亿港元,但有55%主板H股逆市上升.至于红筹指数升21点或0.6%,收3,862点,成交额51亿港元,受惠内房股强势领涨,中国海外发展(0688.HK)和华润置地(1019.HK)均见1年高位.内房股能承接第二季强势,主要是人民银行前晚突然减息所刺激,因应不足1个月两度减息,令市场憧憬房地产市场好转.也因为央行4年来首次不对称减息,导致内银股受压,只是所受压力明显不及6月初减息后的压力,或是部分大行预期减息对内银股盈利影响有限,如高盛报告指减息对中国内地银行今明两年税后盈利的影响只有2%-3%,而今年税后盈利受影响最大是民生银行(1988.HK)、交通银行(3328.HK)和招商银行(3968.HK),幅度超过3%.

再看减息资料,今次不对称减息,1年期贷款利率降幅虽高于定存利率0.06%,但其他年期贷款利率降幅只有0.25%,相反二年或以上定存利率降幅达0.35-0.4%,5年以上住房公积金贷款也只降0.2%,反映央行不对称减息并非一面倒不利内银股.至于贷款利率浮动下限降至0.7倍,以1年期6%计算即可低至4.2%,但1个月和3个月同业拆息昨日约4厘,6个月为4.3厘,7天为3.4厘,惟贷款涉及成本,不如将资金借予同业好过.中金更指出,公司贷款风险高于按揭,但按揭贷款是基准利率的0.7倍,故实际放贷普遍控制在0.85倍以上,故0.7倍应是"看得见,摸不着",是意义大于实质.

尽管大市继续上落走势,反而希望可以大跌,因为彭博资料显示,国指今年预测PE只有7.65倍,是全球主要股票市场中最低,即使是恒指、沪深300指数、英国富时指数、德国DAX指数等今年预测PE由9.9-10.7倍不等,认为估值开始吸引,而有亚洲股市教父之称的胡立阳在其博客中更认为全球股市将步入为期三年的佳境.(008)