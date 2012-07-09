《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--融创中国(1918.HK)主席孙宏斌担心,经济下滑对楼市的冲击还未完全显现,因而目前没有就推盘及买地策略作出任何调整.
--中原地产资料显示,本港十大屋苑过去周六日(7日及8日)共录32宗成交,除较对上一周同期劲升88%外,更是过去九星期的周六日新高.
* 星岛日报:
--新任行政会议成员之一的市建局主席张震远接受电视访问时表示,认为现时来港买楼的外地人不算多,这亦非本港楼价高企原因,政府值得检讨现阶段是否需要推出"港人港地".
--跨境自动转帐缴费服务自2010年8月开通,港人可利用银联信用卡等跨境缴付内地生活费用,惟服务仅适用于深圳地区.消息透露,此项服务可望于本月16日(下周一)冲出深圳,直达广州、中山、东莞等多个地方.
--招商局国际(0144.HK)发言人表示,公司未有计画参与发展前海金融业务,会继续从事货柜码头及物流业务,公司亦在前海运营一个保税物流公司.
* 苹果日报:
--欧盟动用千亿欧元援助财困的西班牙重组.西班牙对外银行(BBVA)亚洲区营运总监彭智乐表示,该行毋须接受财政援助,亦没有任何缩减区内人手或业务的计画.
--法国PPR集团表示看好未来20、30年中国奢侈品市场发展,更有意发掘具潜力的中国品牌.集团主席兼行政总裁Francois-Henri Pinault透露,现正洽购一个中国的奢侈品牌,并希望今年内有机会完成收购.
* 东方日报:
--工信部于上周公布"葡萄酒准入条件",当中就企业规模及原料保障等列出多个规限.王朝酒业(0828.HK)及通天酒业(0389.HK)均表示,新规管要求有助提高进入葡萄酒行业的门槛.
--中证监日前披露中国铁路物资将以"A+H"形式上市,其中A股部分集资总额不超过60亿元人民币,远低于市场预期的147亿元人民币,"A+H"总集资料约80亿元人民币,于央企整体上市中只算为袖珍型.
* 文汇报:
--香港回归十五周年,内地推出多项挺港政策,分析人士解读挺港新政指出,相关新政预示了香港与内地今后合作模式的新方向,新举措带有明显互惠互利特色,反映未来两地的合作将更多体现互补互利共进.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。