《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

* 明报:

--融创中国(1918.HK)主席孙宏斌担心,经济下滑对楼市的冲击还未完全显现,因而目前没有就推盘及买地策略作出任何调整.

--中原地产资料显示,本港十大屋苑过去周六日(7日及8日)共录32宗成交,除较对上一周同期劲升88%外,更是过去九星期的周六日新高.

* 星岛日报:

--新任行政会议成员之一的市建局主席张震远接受电视访问时表示,认为现时来港买楼的外地人不算多,这亦非本港楼价高企原因,政府值得检讨现阶段是否需要推出"港人港地".

--跨境自动转帐缴费服务自2010年8月开通,港人可利用银联信用卡等跨境缴付内地生活费用,惟服务仅适用于深圳地区.消息透露,此项服务可望于本月16日(下周一)冲出深圳,直达广州、中山、东莞等多个地方.

--招商局国际(0144.HK)发言人表示,公司未有计画参与发展前海金融业务,会继续从事货柜码头及物流业务,公司亦在前海运营一个保税物流公司.

* 苹果日报:

--欧盟动用千亿欧元援助财困的西班牙重组.西班牙对外银行(BBVA)亚洲区营运总监彭智乐表示,该行毋须接受财政援助,亦没有任何缩减区内人手或业务的计画.

--法国PPR集团表示看好未来20、30年中国奢侈品市场发展,更有意发掘具潜力的中国品牌.集团主席兼行政总裁Francois-Henri Pinault透露,现正洽购一个中国的奢侈品牌,并希望今年内有机会完成收购.

* 东方日报:

--工信部于上周公布"葡萄酒准入条件",当中就企业规模及原料保障等列出多个规限.王朝酒业(0828.HK)及通天酒业(0389.HK)均表示,新规管要求有助提高进入葡萄酒行业的门槛.

--中证监日前披露中国铁路物资将以"A+H"形式上市,其中A股部分集资总额不超过60亿元人民币,远低于市场预期的147亿元人民币,"A+H"总集资料约80亿元人民币,于央企整体上市中只算为袖珍型.

* 文汇报:

--香港回归十五周年,内地推出多项挺港政策,分析人士解读挺港新政指出,相关新政预示了香港与内地今后合作模式的新方向,新举措带有明显互惠互利特色,反映未来两地的合作将更多体现互补互利共进.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

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