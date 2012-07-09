〔港报社评〕确保市民免费看到奥运转播--星岛日报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
市民透过亚洲电视国际台免费观看伦敦奥运的安排,有可能出现变数.不过,投得奥运转播权的有线电视在合约中,已向国际奥委会承诺,会安排至少200小时节目在免费电视频道播放,因此港人应该有机会免费看到转播,关键是安排的形式,三家电视台宜尽早达成协议来服务市民.政府除了居中斡旋,还要制订后备应急方案,视此为新政府执政能力的考验.
有线当初以约1.24亿港元,天价投得伦敦奥运香港独家转播权,当中的200小时免费电视频道播放条款,还包括覆盖面不得少于现有免费电视观众数量.有线本来的盘算,是及时得到政府批出经营免费电视台的牌照,独家播奥运,可以成为打响名堂、擦亮招牌的抢夺观众和广告皇牌.
可是,免费电视牌照迟迟未批,打散了有线的如意算盘.有线退而求其次,以一美元的象征式价钱,向无线和亚视两个免费电视台兜售,条件是要对方连节目带有线所接广告播放,无线觉得条件太苛刻而拒绝.至于亚视则提出由国际台转播,与有线正式磋商,到最近却又搬出"5大困难",令港人免费看奥运的安排,重新添上不明朗因素.
距离奥运开幕只有两个多星期,奥运本来是全民同乐的盛典,未开赛已经有铺天盖地的宣传和介绍,是提倡奥运精神和促进体育发展的重要推动力,但是香港社会今次对伦奥的反应却非常慢热.市民希望有关电视台尽快达成转播协议,政府宜有后备方案介入,避免临急抱佛脚的混乱,确保市民可以在家中免费收看奥运转播.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。