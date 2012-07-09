〔港报社评〕确保市民免费看到奥运转播--星岛日报7月9日

市民透过亚洲电视国际台免费观看伦敦奥运的安排,有可能出现变数.不过,投得奥运转播权的有线电视在合约中,已向国际奥委会承诺,会安排至少200小时节目在免费电视频道播放,因此港人应该有机会免费看到转播,关键是安排的形式,三家电视台宜尽早达成协议来服务市民.政府除了居中斡旋,还要制订后备应急方案,视此为新政府执政能力的考验.

有线当初以约1.24亿港元,天价投得伦敦奥运香港独家转播权,当中的200小时免费电视频道播放条款,还包括覆盖面不得少于现有免费电视观众数量.有线本来的盘算,是及时得到政府批出经营免费电视台的牌照,独家播奥运,可以成为打响名堂、擦亮招牌的抢夺观众和广告皇牌.

可是,免费电视牌照迟迟未批,打散了有线的如意算盘.有线退而求其次,以一美元的象征式价钱,向无线和亚视两个免费电视台兜售,条件是要对方连节目带有线所接广告播放,无线觉得条件太苛刻而拒绝.至于亚视则提出由国际台转播,与有线正式磋商,到最近却又搬出"5大困难",令港人免费看奥运的安排,重新添上不明朗因素.

距离奥运开幕只有两个多星期,奥运本来是全民同乐的盛典,未开赛已经有铺天盖地的宣传和介绍,是提倡奥运精神和促进体育发展的重要推动力,但是香港社会今次对伦奥的反应却非常慢热.市民希望有关电视台尽快达成转播协议,政府宜有后备方案介入,避免临急抱佛脚的混乱,确保市民可以在家中免费收看奥运转播.(A03)