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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:04 BJT

〔港报社评〕日本政府玩火,必遭强烈反击--文汇报7月9日

日本政府抛出"购岛论",企图将钓鱼岛国有化,公然拿中国的神圣领土来买卖,以改变钓鱼岛的主权归属,这一闹剧是危险的玩火行径,后果十分严重.中国政府必将采取包括军事行动在内的必要措施,坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权.日本政府切莫低估中华民族维护领土主权的决心和能力.过去在中国积贫积弱的情况下,中华民族仍有与敌人血战到底的气概,彻底粉碎日本军国主义侵占中国的迷梦.今天中国的国力和军事力量已远非昔日可比,而且海峡两岸和全球华人维护钓鱼岛主权同仇敌忾,日本政府侵占钓鱼岛的迷梦也必将被彻底粉碎.

日本政府抛出"购岛论",也引起其国内舆论担忧,日本朝日新闻报道,日相野田佳彦说要将钓鱼岛国有化,引起中国大陆及中国中国强烈反弹.报道指出,牵涉到民族主义的领土问题一方引起争端,另一方必采取对抗措施,中国大陆不会放弃主权,显然会采取更严厉措施.日本舆论尚能清醒看问题,日本政府切莫心态膨胀,心存侥幸.

日本每当国内政治、经济遇到困难时,指望通过制造对外矛盾转移国内矛盾,这不仅无助于国内问题的解决,还会影响中日关系大局乃至整个地区的稳定,最终令日本经济更加低迷.今年是中日邦交正常化40周年,本应是两国关系发展承前启后、着眼未来的重要一年.但日本政府却在钓鱼岛问题上玩火,不仅搅得日本政坛不得安宁,也在中日友好邦交40周年之际制造事端.日本政府必须悬崖勒马,勿搬起石头砸自己的脚.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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