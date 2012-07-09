〔港报社评〕日本政府玩火,必遭强烈反击--文汇报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
日本政府抛出"购岛论",企图将钓鱼岛国有化,公然拿中国的神圣领土来买卖,以改变钓鱼岛的主权归属,这一闹剧是危险的玩火行径,后果十分严重.中国政府必将采取包括军事行动在内的必要措施,坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权.日本政府切莫低估中华民族维护领土主权的决心和能力.过去在中国积贫积弱的情况下,中华民族仍有与敌人血战到底的气概,彻底粉碎日本军国主义侵占中国的迷梦.今天中国的国力和军事力量已远非昔日可比,而且海峡两岸和全球华人维护钓鱼岛主权同仇敌忾,日本政府侵占钓鱼岛的迷梦也必将被彻底粉碎.
日本政府抛出"购岛论",也引起其国内舆论担忧,日本朝日新闻报道,日相野田佳彦说要将钓鱼岛国有化,引起中国大陆及中国中国强烈反弹.报道指出,牵涉到民族主义的领土问题一方引起争端,另一方必采取对抗措施,中国大陆不会放弃主权,显然会采取更严厉措施.日本舆论尚能清醒看问题,日本政府切莫心态膨胀,心存侥幸.
日本每当国内政治、经济遇到困难时,指望通过制造对外矛盾转移国内矛盾,这不仅无助于国内问题的解决,还会影响中日关系大局乃至整个地区的稳定,最终令日本经济更加低迷.今年是中日邦交正常化40周年,本应是两国关系发展承前启后、着眼未来的重要一年.但日本政府却在钓鱼岛问题上玩火,不仅搅得日本政坛不得安宁,也在中日友好邦交40周年之际制造事端.日本政府必须悬崖勒马,勿搬起石头砸自己的脚.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。