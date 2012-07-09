〔港报社评〕梁振英应深入虎穴社评,主动接触反对者--明报7月9日

梁振英及一众司局长昨日落区,安排虽已较上周有改善,但仍然问题多多,包括有大批长者一早到场霸位,令部分反对者不得其门而入;谘询会开始后约15分钟便出现空位,但门外人士仍无法入内.如此处理,令谘询会成效大打折扣.若梁振英政府真的希望聆听民意,便应切实改善谘询会的安排,包括与非建制的组织合办谘询会,甚至主动约晤不同意见者,兼听各方意见,真正了解民情.

特首选举前后,梁振英曾经透过社区组织协会及街坊工友服务处,直接落区与基层居民接触,更曾步行上10层楼到天台接触居民,效果良好.梁振英应该借监与这些非建制组织合作的经验,解放思想,切实改进谘询会的安排.

以目前的政治形势,梁班子应该继续落区,但必须有心理准备每次都会遇上示威甚或冲击.我们认为,梁班子不但毋须回避,更应考虑深入虎穴;梁振英与其劳动警察把示威者隔开,不如邀请泛民基层组织甚至反对者安排谘询会,然后亲自到场,与反对者及其居民代表接触,面对面,听取他们的意见及诉求.

这种做法虽具挑战性,但不是天方夜谭;几年前,时任发展局长的林郑月娥便曾只身到皇后码头,与数百名示威者直接对话,她的胆识与担当,令市民大开眼界.只要梁班子愿意放下身段,直接与反对者接触,相信能听到的民意会更多、更清晰、更真实.(A04)