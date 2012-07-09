〔港报社评〕梁振英应深入虎穴社评,主动接触反对者--明报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
梁振英及一众司局长昨日落区,安排虽已较上周有改善,但仍然问题多多,包括有大批长者一早到场霸位,令部分反对者不得其门而入;谘询会开始后约15分钟便出现空位,但门外人士仍无法入内.如此处理,令谘询会成效大打折扣.若梁振英政府真的希望聆听民意,便应切实改善谘询会的安排,包括与非建制的组织合办谘询会,甚至主动约晤不同意见者,兼听各方意见,真正了解民情.
特首选举前后,梁振英曾经透过社区组织协会及街坊工友服务处,直接落区与基层居民接触,更曾步行上10层楼到天台接触居民,效果良好.梁振英应该借监与这些非建制组织合作的经验,解放思想,切实改进谘询会的安排.
以目前的政治形势,梁班子应该继续落区,但必须有心理准备每次都会遇上示威甚或冲击.我们认为,梁班子不但毋须回避,更应考虑深入虎穴;梁振英与其劳动警察把示威者隔开,不如邀请泛民基层组织甚至反对者安排谘询会,然后亲自到场,与反对者及其居民代表接触,面对面,听取他们的意见及诉求.
这种做法虽具挑战性,但不是天方夜谭;几年前,时任发展局长的林郑月娥便曾只身到皇后码头,与数百名示威者直接对话,她的胆识与担当,令市民大开眼界.只要梁班子愿意放下身段,直接与反对者接触,相信能听到的民意会更多、更清晰、更真实.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。