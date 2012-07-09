〔港报社评〕全球放水大趋势QE3呼之欲出--信报7月9日

中国、欧洲、英国及丹麦等央行上周同日宣布减息,冀以货币刺激提振经济萎靡之势.由于美国上周公布的非农就业数据欠佳,改善就业前景并不乐观,美国推出QE3的预期也倏然升温.

可以看到,目前全球经济滑速的确有加剧风险.中国央行在一个月内两度减息,预期第二季GDP增长势必跌破8%,估计下降至7.6%左右.如今出口放缓、房地产投资继续受压、内需疲弱,拉动经济相对大幅增长已缺乏足够动力,放宽信贷刺激投资,几乎已别无选择.

欧洲经济全局萎缩看来亦难以避免.英国迄今经济已连续两季度收缩.上周英伦银行推出新一轮500亿英镑债券购买计划,丹麦央行也将贷款基准利率降至0.2%超低水平,同时迈入了存款负利率时代,反映面对全球经济加剧放缓的压力,各国争相释出资金流动性,设法避免投资进一步萎缩.

目前,市场焦点已落到美国身上.从近日公布的数据看,美国经济复苏步伐较前季显着缓慢.6月份非制造业活动指数报52.1,虽保持扩张之势,但速度已持续转弱,并创1年来新低.6月非农部门新增就业岗位仅增加80,000个,低于市场预期.

美联储多次明确表示,若就业市场不能持续改善,将采取必要措施.在美联储决定延长6月底到期的扭转操作后,国际货币基金组织上周发表报告,对此举表示欢迎,但同时却进一步下调美国今明两年的增长预测,并强调一旦美国经济复苏前景恶化,美联储应考虑购买更多的抵押贷款支持证券.如今美国面对经济复苏步伐显着放缓,就业市场不振,且隐隐然威胁到现届总统角逐连任选情,美联储推出QE3的预期不仅升温.

联同早前减息的澳洲、巴西和印度,如今全球已进入新一轮降息周期.中国、欧洲以至美国继续释出资金流动性,虽云有助稳定短期经济颓势,但对实体经济萎靡的源头,包括中国产能过剩、消费动力不足;欧洲产业结构调整举步维艰,未能形成可拉动经济增长的新行业;美国则消费远高于生产,大幅脱节,这些结构性问题实非货币刺激可以解决,掩饰结构性隐患,反而令人对全球经济可持续增长的前景更为担忧. (A02)