〔港报社评〕北京扞卫钓岛,还要有平衡术--经济日报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
日本政府声言要购买钓鱼台,挑起中日领土争端,继菲律宾和越南在南海生事后,中国主权再受挑衅.领土问题固不容退让,惟北京亦要懂平衡之道,以防周边国家和在背后撑腰的美国,借机渲染中国威胁论,阻挠中国崛起.
日本政府计划向声称拥有钓鱼台业权的私人地主买岛,并将钓岛国有化,试图制造拥有钓鱼台之实,侵犯中方底线.北京以强硬姿态回应,国家副主席习近平强调会坚定扞卫国家主权与领土完整,军方舆论更抨击日方生事.
在内外压力交逼下,北京对领土问题的姿态不得不强硬,惟亦不能过于强硬,否则将正中美国和日菲越等下怀,伺机大肆渲染中国威胁论,在亚太甚至国际孤立中国.故北京对领土主权固然寸步不能退让,惟亦要懂平衡之道,免令困局更难解.
北京要做好平衡术,不止要守亦要攻.从守而言,须坚守以双边对话谈判解决领土纠纷的策略,决不让争拗多边化甚至国际化,给第三国、尤其美国有插手空间.至于攻方面,北京需要主动借助经济、外交等巧实力,以经济和政治利益团结亚洲诸国,尤其东盟和南韩等,才有更大政治能量,化解领土纷争.
日菲越等对中国虎视眈眈,争夺中国领土,幕后更有美国撑腰遏制中国,北京面对严峻外交挑战.惟中国要和平崛起,就务需沉着应战,打赢这场外交大仗.(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。