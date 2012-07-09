〔香港股市〕受地产股颓势拖累开跌0.84%,关注中国经济数据

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透香港7月9日电---香港股市周一开低,受地产股颓势拖累.投资者静候一系列中国经济数据,首先是今日稍晚的6月通胀指标.
恒生指数.HSI开盘跌0.84%至19,634.84点.恒生国企指数.HSCE开低1.12%.(完)
--编译 艾茂林;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。