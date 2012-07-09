版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 09:32 BJT

〔香港股市〕受地产股颓势拖累开跌0.84%,关注中国经济数据

路透香港7月9日电---香港股市周一开低,受地产股颓势拖累.投资者静候一系列中国经济数据,首先是今日稍晚的6月通胀指标.

恒生指数.HSI开盘跌0.84%至19,634.84点.恒生国企指数.HSCE开低1.12%.(完)

--编译 艾茂林;审校 徐文焰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐