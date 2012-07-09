〔香港个股〕斯伦贝谢以每股1.47港元入股安东油田,涉资约6.2亿港元

路透香港7月9日电---根据联交所周一的资料显示,北美油田服务及设备公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)此前以每股1.47港元的价格,入股安东油田服务(3337.HK),涉资约6.2亿港元.

安东油田周日晚的公告称,斯伦贝谢已购入该公司423,361,944股或约20.1%的股份,但并未说明股份的购入价格.[ID:nSB2025967]

联交所的披露权益显示,斯伦贝谢于上周三(6日)在场外以现金每股1.47港元的价格,购入该批股份.

安东油田的公关发言人接受路透查询时称,不能披露斯伦贝谢从哪一个卖家购入该批股份,但安东油田将于本周稍后安排电话会议,由管理层进行说明.

斯伦贝谢是全球领先的油田服务公司,提供技术服务、资讯解决方案和综合专案管理,优化客户在石油和天然气行业的油藏表现.该公司2011年营业收入为395.4亿美元.

受到入股消息刺激,安东油田周一大涨9.33%,报1.64港元;过去一个月累计涨近32%.

安东油田主要提供钻井、完井和采油服务,并经营管材服务.去年度收入为12.6亿元人民币.(完)

浏览安东油田其他新闻,请点选[3337.HK-CMN]