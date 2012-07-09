〔香港热股〕雨润食品早盘初段跌幅扩大至9%,此前称大股东祝义材辞去公司职务

路透香港7月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周一早盘跌幅扩大至逾9%,该公司此前称其大股东兼创办人祝义材已辞去主席和执行董事职务.

雨润食品一度跌9.2%,低探6.43港元.香港时间10:01,该股跌8.33%,报6.49港元;大市恒生指数.HSI则跌0.39%.

祝义才于1993年创办雨润食品,现时持有公司逾51%的股权.雨润的声明称,祝义材获委任为公司名誉主席和董事会高级顾问,继续为公司提供意见.而公司主席由俞章礼接任,李世保则接任俞章礼原来的首席执行官职务.[ID:nSH0109723](完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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