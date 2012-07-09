〔香港个股〕中电称澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其今年度业绩有不利影响

路透香港7月9日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周一称,预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响.

中电控股的公告称,由于澳洲Gippsland于6月份连场暴雨,Morwell河道因而崩塌,导致雅洛恩煤矿场遭受水浸,并使从矿场接驳至雅洛恩电厂的输煤运输带损毁,令电厂减少产量.

该公司已展开雅洛恩矿场事件,对其澳洲子公司TRUenergy所带来影响的评估分析,将于数星期内完成.

中电此前公布今年首季度收入按年上升32.6%,受澳洲业务收入带动.[ID:nSH0104907]

该股周一早盘收跌0.3%,报67.3港元.(完)

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