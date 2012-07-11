〔香港房地产〕香港政府称港岛北角的住宅土地以69.1亿港元批出

路透香港7月11日电---香港政府周三宣布,港岛北角的住宅土地以69.1亿港元批出予彩荣(香港)有限公司,中标价逊于市场预期.

政府是次以招标形式批出该幅位于北角渣华道与电照街的土地(前身为北角村),共接获七份标书.此前路透综合三家测量师行估计成交价介乎81.5-84.7亿港元.

政府发言人表示,中央投标委员会已授权地政总署把该幅用地批予出价最高的投标者.

内地段第9027号的地盘面积约为23,400平方米,指定作非工业(不包括仓库、酒店及加油站)用途.最低及最高的楼面面积分别为56,203平方米及83,675平方米,其中不少于32,208平方米及不超过53,680平方米的楼面面积可作私人住宅用途.发展项目的住宅单位总数不得少于700个.

北角村地盘是港岛区罕有的临海土地,吸引了长江实业(0001.HK)、新鸿基地产(0016.HK)、太古地产(1929.HK)、新地界发展(0017.HK)等大型发展商入标.而最令人意外的是,已将业务重心移到内地,且自2000年以来没有在港买地的恒隆地产(0101.HK)亦有入标.(完)