〔香港热股〕雨润食品挫至2008年最低位,大股东称辞职后不减持股份(更新版)

(新增投行观点、公司高层言论及更新股价表现)

* 雨润食品午盘曾挫逾10%至接近2008年最低位

* 大股东祝义才稍早辞去公司主席及执行董事职务

* 祝义才向分析师称,辞职后不会减持公司股份

路透香港7月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周一午盘一度挫跌逾10%,并收于2008年10月以来最低位,因公司稍早公布新一轮高层变动,其中大股东兼创办人祝义才辞去主席及执行董事职务.

雨润今早开低逾2%后股价持续下滑,午盘跌幅一度扩大至逾10%,低探6.37港元,为自2008年10月以来低位.该股今天收跌9.75%,报6.39港元.

雨润稍早的声明称,祝义材辞去主席及执行董事职务,但获委任为公司名誉主席和董事会高级顾问,继续为公司提供意见.而公司主席职务由俞章礼接任,李世保则接任俞章礼原来的首席执行官职务.[ID:nSH0109723]

投行高盛的报告称,雨润在一星期前才受到挪用资金等不利传闻困扰,而祝义才的离任也是公司四个月以来第二轮高层变动,令人担心公司的业务复苏步伐可能较预期困难.

祝义才今早在雨润的电话会议上向分析师称,相信他的离任不会对公司发展造成影响,并对第三、四季度业务复苏充满信心.

"第一、二季度业务表现可能有些差距,但公司已做了最大努力."他说,基于对前景充满信心,他不但无意减持雨润的股份,反而已向中国商务部申请调动资金来港增持雨润的股份,冀把持股量从目前约26%升至30%以上.

中国稍早公布6月CPI同比增长2.2%,创近两年半低点.统计局数据并显示,6月CPI中的食品价格同比上涨3.8%,较上月高达11.7%的涨幅大为下降.

猪肉价格由年初至今持续走低,对雨润及其竞争对手--双汇(000895.SZ)、唐人神(002567.SZ)以及新希望(000876.SZ)的获利带来挑战.投行瑞银上月的报告,雨润仍要在某些地区提供较大折扣优惠以留住客户,预期此举会令今年上半年利润率受压.

雨润去年度净利大减逾三成,因消费信心受到负面报导影响,以至于成本无法转嫁,去年整体毛利率也下降至8.6%,按年减少5.8个百分点.[ID:nSH0099675]

雨润此前因为一篇匿名博客撰写不利公司的文章,拖累雨润食品股价单日大挫.公司强烈否认文章质疑账目真确性、以及有关集团食品受污染的有关传闻,并指有关传闻毫无根据,公司保留采取法律行动的权力.[ID:nSH0109215](完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/黄凯

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