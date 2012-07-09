〔投行观点〕麦格理首评莎莎国际为"跑输大市",目标价每股3.9港元

路透香港7月9日电---投行麦格理的报告称,首度给予莎莎国际(0178.HK)投资评级为"跑输大市",目标价每股3.9港元,较现价低约18%.

报告称,中国内地市场竞争激烈,加上受限于关税政策及其资本结构,莎莎要想把香港的成功复制到内地市场,并取得较高的利润率将面临挑战.

报告并称,莎莎于香港的店铺均是自营,且大部分属于租赁.麦格理估计莎莎2012/13财政年度有约23%店铺需要续租,而租金上涨幅度料超出收入增长,导致利润率受压.