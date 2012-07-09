〔投行观点〕麦格理首评莎莎国际为"跑输大市",目标价每股3.9港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月9日电---投行麦格理的报告称,首度给予莎莎国际(0178.HK)投资评级为"跑输大市",目标价每股3.9港元,较现价低约18%.
报告称,中国内地市场竞争激烈,加上受限于关税政策及其资本结构,莎莎要想把香港的成功复制到内地市场,并取得较高的利润率将面临挑战.
报告并称,莎莎于香港的店铺均是自营,且大部分属于租赁.麦格理估计莎莎2012/13财政年度有约23%店铺需要续租,而租金上涨幅度料超出收入增长,导致利润率受压.
莎莎国际周一收跌2.66%,报4.75港元;过去一个月累计涨15%.(完)
--记者 张媛; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。