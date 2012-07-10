〔港报财经评论〕中国转型期必经之痛--信报7月10日

中国转型期必经之痛/ 习广思

中国6月份CPI回落至2.2%,见29个月新低,市场预期7月份CPI落到2%.市场担心中国出现通缩,触发多类股份急挫,恒指跟随A股下跌,午后跌势加剧,收报19,428点,下跌372点,成交额422亿港元,沽空比率10.01%.残股反弹的航运、煤炭、水泥股回落,保险股及内房股回吐,内银股表现疲惫,是近期少见的全面性下跌.目前恒指在250天线遇阻,短线压力犹在,以牛熊阴谋论来看的话,看好的投资者防守区在19,000-19,199点.中国经济下滑,将令许多行业陷入低迷,意味着多个产能过剩行业,将加快汰弱留强,上市公司更加容易出现强弱悬殊的局面.对股市及经济来说,这肯定是阵痛不断,但对经历十年高速增长的中国经济而言,这却是无可避免的一次洗牌.

上周盛高(0337.HK)先向恒大(3333.HK)转让无锡一块土地,继而发盈警,股价急插水,显然另一间绝境求生的内房股.不过,在内房洗牌时期,强弱地位愈拉愈阔,强者都具有较强的执行及管理能力.近期资金再度追逐内房股,目标集中在中小型发展商,例如花样年(1777.HK)、恒盛(0845.HK)及宝龙(1238.HK).对投资者来说,与其轮流追逐,不如只买强者.股市不再是高风险的刺激乐园,投资者都想发掘稳阵的公司,希望避开盈警地雷,一些业务透明度高兼派高息的股份,在大市大上大落期间却能大幅跑赢,大快活(0052.HK)、维他奶(0345.HK)业绩不见得特别理想,但两者股价却逆市上升,见一年新高.

领汇(0823.HK)、阳光房托(0435.HK)逆市上升之余,股价均见一年新高.上周"金融峰景"提出的论点很重要,相对众多自由行旺区商场租金被抢高至不合理水平,这类属"本地化"的商场租金的下跌风险则相对地为小,以至香港房托除了高息吸引外,其业务性质亦相对叫人放心.然而,投资者必须谨记"风水轮流转"五只字,今日资金避险而买房托,估值被抢贵后,他朝一日股市况情绪逆转后,亦将会被抛售.在这轮经济周期,水泥需求一跌再跌,已叫许多人大呼意外,钢铁及航运股在去年初及今年初尚有见底复苏预期,皆因当时欧洲未衰及美国情况好转,但几个月后,市场已发现如此预期过于乐观.(B02)

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欧罗不宜一面倒看淡/ 苏子

上周四欧罗兑澳元跌破上日的1.2161低位,以及今年2月7日的1.2123低位后曾一度急挫至1.2015低位,最后在1.2040水平收市,险守1.20心理关口.不过,当翌日欧罗兑美元跌破上月的1.2286低位,并触及1.2258低位、创一个月来的新低水平后,欧罗兑澳元却未能顺势一举下破1.20心理关口并进一步往下寻底,汇价仅低见1.2002便再次回稳过来,令1.20心理关口再一次发挥庞大的支持力.

至于欧罗兑美元在创一个月新低后,亦未见出现一泻如注的单边跌市.昨天亚洲入市后,欧罗兑美元仍能保持在上周五的收市水平附近争持,再配合欧罗兑澳元并未在昨天亚洲市进一步下破1.20心理关口,反而逐步回升至接近1.2100关口,由此观之,似乎欧罗汇价近期的大弱势,有望在欧罗兑1.20澳元的心理关口获得支持后而暂告一段落,并作出一个较为有力的超卖反弹浪.换言之,上周五的下跌有可能为假突破的走势陷阱,汇价稍后或在返回20天保历加通道的底部支持以上后,而回复上落市的走势模式,甚至可以出现新一轮上升浪,结束今年5月自1.3284高位开始的下跌浪.

留意欧罗兑美元自今年5月1日的1.3284高位,跌至5月17日的1.2664低位时,其9天RSI指标则由55水平以上,急挫至接近10的严重超卖水平.不过,随后欧罗兑美元即使可以继续往下寻底,但其9天RSI指标却一直未见同步向下,反而在超卖水平回稳并出现止跌回升的情况,使价位走势与9天RSI指标呈现一个十分明显的底背驰见底讯号.上周五欧罗兑美元破位后只是多跌不足30点子便已回稳过来,至于9天RSI指标亦未能再次回落至超卖区水平,最低仅见31水平已不肯继续下跌,使技术上继续呈现底背驰见底讯号.

因此,如昨晚或今日内始终未见欧罗兑美元进一步下跌,反而更明显升回1.2335水平以上波动及收市,再加上欧罗兑澳元可以在1.20心理关口获得支持后,亦可同时升回上周四的1.2228高位以上,以及有力进一步突破10天SMA阻力波动及收市,相信欧罗汇价近期的大弱势将有望正式告一段落,届时投资者已不宜继续采取早前一直非常有效的逢高沽出欧罗的策略,并且小心欧罗汇价或在技术走势转好后,将触发大量补仓买盘入市,而出现一个较为持久的反弹浪.(B09)