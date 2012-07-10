〔港报财经评论〕通胀威胁不在,内地怕无增长--经济日报7月10日

通胀威胁不在,内地怕无增长/ 林瑞芬

昨日国指及恒指分别挫2.4%及1.9%,收报9,447及19,428.技术上,恒指受制19,800,不宜失50天线19,400,不然回试19,000打底.面对全球体系的经济疲弱,各国只有出招救援以纾打击.当然,所谓救市措施,是因应危去救.有危,你估股市又可以好得去边.徘徊在危与救之间,救可构成反弹,但反弹过后,如危还在,都是跌的多,中期趋势弱,易跌难升之韵律重.上证昨急挫2.4%至2,170收市,反映市场对经济放缓之忧心,上周减息未能刺激起股市.中国6月份CPI同比增幅2.2%,为自2010年1月以来最低,当月PPI同比下跌2.1%,则创下31个月最低位.由此启示,中国内地的生产需求大大降温,公司利润有下跌压力,通胀的威胁已不在,反而是担心经济的放缓风险.上周央行出其不意急于减息,是否隐含经济的冷风比预期烈.

周五公布的二季度GDP及工业增加值数据,固然得个明白,但毋用等此数据,作为经济风向标之一的动力煤价,早已有所示.据报,7月4日环渤海地区5,500大卡市场动力煤的综合平均价格连续第九周下降,,欧、美经济未能助中国稳经济,出口贸易是一池死水,据中国内地做生意朋友讲,此轮出口形势可能差劲过2008年.当时,各国还有弹药,出招后经济都有所刺激.惟今时今日,弹药有限了,出招预期力度低,经济探底,痛苦期长,就惨得多了.有"末日博士"之称的纽约大学教授鲁宾尼接受外电访问时也表示,现时全球经济环境许多方面都比2008年金融海啸时差,预料2013年的金融风暴或比2008年的金融海啸更严重.

但愿鲁宾尼的悲观论没实现,中国在通胀压力放缓下,年内稳经济增长招数料仍持续.据中国内地著名经济学家巴曙松指,当前中国内地经济减速的性质,是自然减速与周期减速引发,建言应对也应该具"周期应对与促进转型并重".中长期措施,是实行结构性改革,推进民营企业进入垄断性行业,使未来资源更有效率发挥.短期措施,实行逆周期调节政策,适当加大重点项目建设,酌情放松银行体系资金向实体经济传导的管制约束.(003)