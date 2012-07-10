〔香港经济〕外围情况非常不明朗,不排除对全年经济增长预测作出调整--财政司司长

路透香港7月10日电---香港财政司司长曾俊华周二表示,预料今年下半年香港出口稍为好转,但由于现时外围局势非常不明朗,不排除在稍后时间有需要对全年经济增长预测作出调整.

香港货物出口于4、5月依然疲弱,而中小企出口订单近期再度下跌,业务前景观感转趋负面.曾俊华出席立法会时表示,香港经济在今年余下时间的表现,很大程度上取决于欧债危机的演变,而美国经济复苏基调不稳亦将大大增加全球经济的不确定性.不过随着中国内地采用稳增长的政策,近月适度放宽银根,下半年经济可望重拾动力,为亚洲区以至全球经济提供稳定力量.

他表示,假如全球经济不再受到新的冲击,预料香港出口在下半年稍为好转,本港经济在今年可望达到此前预期的1-3%实质增长.

"不过现时外围局势非常不明朗,不能够完全排除在稍后时间有需要作出调整."他称.

政府经济顾问陈李蔼伦表示,估计将于8月份公布的第二季经济数字表现相当疲弱.近期出口订单在2、3月改善后再度转弱,未来数月的出口表现难有明显起色,幸而内地经济下半年较上半年好,就业市场大致可保稳定.

她并称,如果欧债危机稳定,出现较大逆转,香港应该可以达到原先的经济增长预测.但现时外围经济状况相当不稳定,因此不排除在8月公布第二季经济数据时需要对全年经济增长预测作出调整.

另一方面,本港楼市气氛在过去两个月显着转淡,楼价升幅放缓且交投减少.曾俊华表示,受到疲弱外围经济和超低利率两股不同方向力量影响,楼市未来走势难以预测,但只要低利率环境没有根本性的改变,楼市泡沫风险依然存在,情况不容忽视.

他并重申,政府会密切留意市况,在有需要时毫不犹豫采取措施以确保楼市健康平稳发展.(完)