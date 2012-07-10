〔港报社评〕政府首重民生,架构重组排后--文汇报7月10日

面对反对派议员无休止的拉布行动,政府决定重新编排议案顺序,把架构重组议案排在所有民生议案之后,以保障民生议案能在本届会期通过.事实上,政府非常希望尽快实现架构重组,但为了确保民生议案能够通过,不得已将架构重组议案排至最后,反映了政府以民为本的施政理念.架构重组是事关发展经济、改善民生的大事,得到大多数议员和市民的支持,立法会议员应全力以赴,务求在本届会期结束前完成审议.这也是今届立法会的责任.

本来,尽快通过架构重组,也是为了更有效地落实各项民生政策,令市民受惠.尽管反对派议员漠视市民利益,以拖延架构重组为荣、以阻碍政府施政为乐,但新政府以民生为重,以大局为重,不会拿市民利益作为赌注.鉴于本届立法会会期时间紧迫,政府调整议事次序,充分反映了凡事从民情民生角度出发.导致目前大量议案堆积的后果,完全是由于少数议员拉布,他们必须承担一切责任.

如果架构重组议案在本届会期内不能完成审议,意味新政府要延至半年至一年后才能完成重组,这将对经济民生造成损害,最终受害的是全港700万市民.立法会主席在此重要关头,必须严格把关,禁止重复发言,同时加班开会,竭尽所能务求令架构重组法案如期完成审议.现时立法会既没有机制拒绝刻意阻碍会议的修订案,也没有终止拉布的表决制度,存有漏洞.下一届立法会诞生后应参考其他地方的经验,尽快修订议事规则,引入限制拉布机制,避免议会因拉布而陷入瘫痪.(A06)