〔港报社评〕中国经济放缓危中有机须坚持改革转型--明报7月10日

国家统计局昨日公布CPI和PPI,都较预期恶劣,反映中国经济增长持续放缓,在欧洲仍受债务困扰、美国复苏缓慢、外部需求疲弱之际,中国不可能独善其身.目前全球经济前景虽然不明朗,以中国当局对经济宏观调控的经验与能力,相信硬着陆的可能不大.

中国不少专家预期短期内CPI持续趋低,下月或会回落至2%以下,有人担心中国会否步日本经济泡沫爆破的后尘,走入通缩梦魇.不过,较多专家认为央行一个月内已经两次减息,工资仍在上升轨道,加上楼市泡沫压而不破,因此,中国经济硬着陆的可能不大;反而有专家认为,基于CPI回落幅度加快,通胀压力消退,当局在货币政策有更大回旋空间,宏观调控目标可由压通胀、保民生,改向稳增长调控.

面对经济下行风险,而央行有操作货币政策的空间,则多会放松政策,刺激投资,从而拉动经济.不过,若靠催谷投资来拉动经济,最终仍然只是走一条不可持续的老路,证诸过往经验和所汲取教训,必须坚持结构转型,增加内需消费在GDP所占比例,经济才可以持续发展.

中国经济以出口、投资、消费带动,不过,一直偏重出口和投资,消费在GDP所占比例长期偏低.2008年金融海啸之后,中央狠下决心调整经济结构,刺激内需,经过3年多来努力,中国在调整经济结构方面,已经取得一些成果.现在虽然还未能说消费主导将成为中国经济发展的模式,但是已取得的成果说明,中国应该抓紧契机,强化消费这一头马车的作用和功能,使中国经济减少对外的倚赖和影响,创造一个可持续发展的经济模式.

除了经济结构转型,还要坚持银行体制、利率自由化等改革,鼓励私人投资,加大结构性减税力度等,创造更多需求、更多自主投资,以带动整体经济发展.另外,商品价格回落,也是调整煤价、电价、石油产品价格长期偏离市场的契机.经济有危有机,现在是有智慧、有魄力、有胆识的领导人,展现领导能力、延续中国经济奇蹟的时候.(A03)