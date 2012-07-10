〔港报社评〕中央全力撑经济,通缩阴霾自消--经济日报7月10日

中国通胀急跌至29个月新低,但市场未对通胀纾压感高兴,反忧经济形势每况愈下、通缩临近.对中央而言,通胀后顾之忧既消,就能全心全力保经济,而只要保住经济、振兴投资与消费需求,通缩阴霾自能迎刃而解.

通胀急速回落虽亦出乎中央意料,但对中央而言却是危中藏机.其一,中央可全速稳经济.中央今年初虽明言预调微调以稳经济,但又将稳增长与控通胀作为并重的大目标,因忧通胀反弹,冲击经济、社会稳定.结果一方面稳经济,一方面控通胀,令政策出现左摇右摆,撑经济政策明显不到位.如今通胀压力明显较预期低,中央再无通胀后顾之忧,可全心全力撑经济.其二,通缩仍言之尚早.环球经济短期内难摆脱不景气,欧美纵再印钞亦难扭转乾坤,实体经济需求疲弱,商品价格易跌难升,且大量过剩产能难以消化,全球确存在通缩威胁.

惟中国底子较欧美为佳,市场仍有强劲潜在需求.过去两年中国经济放缓,主因之一是中央紧缩银根,企业受资金紧张困扰难有力投资;经济气氛涣散亦令民众在高储蓄、薪金高增长下仍不敢消费.

倘中央能全心全力谷经济,透过政策刺激起潜在的投资与消费需求,只要需求回复较高增长、经济回暖,通缩自不药而癒.因此救经济关键,是中央能否善用政策子弹,有针对性地刺激经济.在货币政策方面,除要下调利率与存款准备金率外,更重要的是引导资金流向.过去中央放水,资金大部分流向效益低下的国企,故现时的目标应是解民企资金困难,更要大力扶持具活力的民企增加投资.

在财政政策方面,无论是减税或提供消费补贴,重点在于了解民众消费的取向,诱发民众消费意慾.中国民间储蓄率高,消费占经济比重偏低,只要能推动人民消费,中国经济动力可现.中国要走出困局,就要有所为、有针对性地引导民企增加投资、刺激民众消费,才是撑经济正途.(A09)