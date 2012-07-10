《交易视点》准备金率下调仍是大概率事件,有利短融收益率相对稳定--中信

路透北京7月10日电---中国大型券商中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新发布的策略报告指出，央行持续的逆回购虽然有助于资金面的缓解，但由于期限较短，只是暂时性的措施，为维持相对宽松的资金面，预计准备金率的下调仍将是大概率事件，这将有利于短融市场收益率的相对稳定。

报告并预计，在经历了6月份以来的调整后，短融收益率可能将进入震荡走势。

**存准下调仍是大概率事件**

6月份骤然收紧的资金面是包括短融在内的短端市场大幅调整的重要原因，对于短融市场的未来走势，仍然需要重点关注未来资金面可能的变化。

目前来看，央行持续的逆回购虽然有助于资金面的缓解，但由于期限较短，只是暂时性的措施，为维持相对宽松的资金面，预计准备金率的下调仍将是大概率事件，这将有利于短融市场收益率的相对稳定，因此我们预计在经历了6月以来的调整后，短融收益率可能将进入震荡走势。

需要进一步提及的是，在资金面因某些扰动因素趋紧后，央行再施以逆回购或降准的“追赶型”模式并不足以带来极度宽松的资金面，如果这一模式没有显着改变，在当前较低的利差水平下，短融收益率的下行空间较为有限。

**关注本周数据**

对于中票市场的未来趋势，本周需要重点关注即将公布的国民经济数据及央行货币政策可能的变动；目前来看，通胀大幅下行的概率较高，而工业和GDP的增速可能处于较低水平，因此从基本面来看，中长期券种所面临的风险较为有限，进一步地，上周降息之后，在资金面仍然并不十分宽裕的情形下，央行继续降准的概率仍然较高，这对于市场仍然是相对有利的支撑。

对于外部因素，在欧盟峰会之后，欧债危机再度进入平缓期，对于国内市场的影响力逐渐减弱，只要不出现超预期的宽松政策或危机事件，对国内债券收益率的影响将相对温和，因此总体来看，我们仍然认为中票市场所面临的风险相对有限，中票收益率可能将维持震荡下行走势，其下行空间有赖于宽松货币政策实施的时点和力度。

**城投债安全性相对更高**

对于城投债来说，目前的利差水平看仍在历史均值附近，相比其它等级的信用利差处于历史低位而言，利率保护略强，在当前信用债市场风险仍然相对有限的情形下，其安全性可能相对更高，仍具有一定的投资价值，但是考虑到流动性方面的劣势，我们仍然建议投资者适度控制城投债投资的杠杆倍数。

对于长期的优质企业债，我们看到其期限利差水平明显高于利率产品，安全边际相对更高，而且考虑到收益率可能将维持震荡下行走势，持有长期债券可能将获得更高的资本利得收入。

上周共有52只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量933.4亿元。短融和超短融中我们推荐12武钢CP003、12中铝SCP001、12中铝SCP002、12沪城投CP001、12上海港CP001、12上海港CP002、12中交建CP002、12华电SCP001、12苏核CP001和12玉柴CP002；中票中我们推荐12武钢MTN2和12中建材MTN1；私募票据中我们推荐12晋煤运PPN002、12津城建PPN001、12 渝化医PPN003和12郑煤PPN001，企业债中我们推荐12乌城投债。(完)

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