《香港报摘》--其他报纸重要消息7月10日

* 明报

--首批跨境ETF(交易所买卖基金)周一(9日)开始发售.分别由华夏、易方达、华夏基金(香港)三家基金公司发行,对于首日销情,三方均不愿公布详情,惟强调需要过程,反映市场反应慢热.

--儿童用品生产商好孩子国际(1086.HK)发盈警,肇因为投资的一笔人民币衍生金融工具录得公平值变动亏损.发言人解释,该笔投资只涉及帐面上的减值,并非已实现的亏损,故对现金流及营运并未带来实质影响.

* 星岛日报

--有消息指,弹珠机营运商Dynam将于本周五(13日)开始在香港公开招股.据其初步招股文件则显示,弹珠行业或受反社会势力介入,对公司营运产生不利影响.

--恒大地产(3333.HK)上月遭美国香橼研究(Citron)出报告唱淡,股价一日泻近20%.恒大副总裁赖立新表示,未听闻香橼在市场吸纳恒大股份,并指该公司会积极配合香港警方的查证行动.

* 苹果日报

--恒生银行(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"表示,将本港今年全年经济增长预测由3%下调至2%.惟恒生指,除非欧元区经济全面陷入危机,否则本港陷入经济衰退机会不大.

--财经事务及库务局局长陈家强表示,未来五年拟加强本港人民币国际化及资产管理中心的发展,并支持金融发展局成立.

--据统计,上半年17间内房股,有53%企业未能达到全年售楼目标;而表现逊色,距离目标不足四成,亦占29%.

* 东方日报

--花旗发表报告唱淡东亚(0023.HK),把其投资评级由"中性"下调至"沽售",目标价由30元削至23港元,并将其今年的盈利预测降低8%,2013年及2014年均下调12%.

--裕元工业(0551.HK)公布,6月份综合经营收益净额6.49亿美元,今年首6个月综合累计经营收益净额36.49亿美元.

--创维数码(0751.HK)披露6月份、4至6月电视机销售总量,较去年同期分别增19%及13%,金额分别增10%及16%.

* 文汇报

--日前有媒体报导指李宁(2331.HK)西班牙子公司宣布破产.该公司澄清,指有关报导实属不实.公司指,总部于7月4日收到授权商LN PLUS IBEROAMERICA S.L.的邮件通知,由于西班牙市场环境恶化和自身经营不善,申请破产.而该公司是集团在西班牙的授权商,并非李宁西班牙子公司.

* 大公报

--凯德商用6813.HK对中国经济及增长前景充满信心.公司副总裁何志辉透露,有信心未来3至5年,在内地商场的价值可望翻一番,而中国及新加坡的利润贡献约各占一半.

--保利地产(600048.SS)公布,今年上半年公司实现净利润24.55亿元人民币,同比减少12.13%;营业收入为201.83亿元人民币,同比增长32.86%.

--中国海外(0688.HK)公布,6月份实现房地产销售额达148.4亿港元,令上半年实现销售额达651.5亿港元, 已完成全年销售目标约81%,成为在港上市达标率最高的内房企业. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]