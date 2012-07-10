《交易视点》中国下半年仍会降息,并带动债市收益率曲线平坦化下移--中信

路透北京7月10日电---中信证券最新发布的策略报告指出，在通胀显着回落的背景下，下半年央行仍将继续采取降准和逆回购的政策来维持银行间市场流动性的合理宽松，预计7天回购利率的合理水平在2-2.5%区间。

报告认为，下半年央行将继续降息来降低实体企业的融资成本，债券市场仍有机会。

**二季度GDP回落在7.7%左右**

二季度经济增速进一步回落。我们预计6月份工业增加值将达到9.3%左右，大概率上落在9.0-9.5%的区间内。二季度工业增速回落导致第二产业GDP同比进一步下行，预计同比将下行至8.2%左右，但第一和第三产业GDP同比将有所回升。因此综合来看，我们预计二季度GDP同比将回落至7.7%左右，大概率上落在7.5%-7.9%的区间。

通缩风险增大。6月份的CPI同比回落至2.2%，根据目前的数据判断，7月份CPI同比回落至2%以下的概率较大。由于去年三季度的环比增速都较高，因此今年三季度CPI同比很可能都处于2%以下，通缩的风险加大。在货币增速以及经济增长没有明显回升前，不必过度关注通胀上行的风险。

**下半年仍会降息**

从降息后市场的表现来看，利率产品做多情绪较为谨慎，收益率先下后上，10年国债收益率与降息前的水平基本一致，买盘并没有受意外降息的刺激，反而有趁利多出货的意愿。

市场对降息反应偏弱的原因，一方面在于数据公布前的观望态度，另一方面在于资金面仍然偏紧，市场对资金面回落的幅度有所疑虑。然而，在通胀显着回落的背景下，下半年央行仍将继续采取降准和逆回购的政策来维持银行间市场流动性的合理宽松，预计7天回购利率的合理水平在2-2.5%区间。

此外，下半年央行将继续降息来降低实体企业的融资成本。

总体来看，我们认为，短期来看，市场仍将延续震荡下行的态势。“低增长、低通胀”的经济环境是支撑利率产品市场走势的重要因素，未来一段时间内债券市场机会仍将来自于政策的放松，如果货币政策上能配合降准，带来资金面的实际宽松，将一定程度上提振债券市场的多头情绪，收益率曲线有望平坦化下移。

建议配置型及交易型机构在利率产品上继续维持长久期策略，把握政策放松带来的契机；由于金融债具有较大的利率弹性，且下半年金融债净供给压力较上半年改善，在债券市场牛市氛围中，与国债利差继续扩大的概率较小，甚至将小幅收窄，配置及交易价值均好于国债。(完)

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