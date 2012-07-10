〔中港个股〕中石油再遭投行调低盈利预测,H股盘中跌至今年新低后回稳

路透香港7月10日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)再遭投行调低盈利预测,其H股周二盘中跌至今年内新低后回稳.

中石油周二盘中曾低探9.41港元,为今年内新低;较4月末高位累计下跌约20%.午盘中段则转跌为升,收市微涨0.11%,报9.49港元.

第二季全球经济明显转差,多家投行近日开始调整其油价预测以及企业盈利展望,其中摩根士丹利更估计中石油今年盈利将按年下跌5%,是市场上算最为悲观的看法.

而美银美林的报告亦将中石油今年的每股盈利预测下调11%,并指出第二季度在国内汽、柴油价下调的预期下,炼油和化工板块的去库存速度加快,导致中石油获利情况较预期要差.该行并将中石油二季度的每股盈利预测至少下调18%,至0.16-0.18元人民币.

不过美银美林相信,宏观形势正在逐步好转,如果布兰特原油价格稳定在约每桶100美元的水平,中石油的盈利将会回升,因此认为中石油近期股价跌幅过猛.

此前德意志银行因应全球经济状况而调低2012-15年的原油价预估,并相应调低中石油和中石化(0386.HK)(600028.SS)的盈利预测以及目标价.该行并将中石油的投资评级由"买入"降至"持有".[ID:nSH0109461]

根据汤森路透SmartEstimates的统计,中石油今年净利预估值为1,551亿元人民币,按年增长约17%.(完)

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